La Serie B, il campionato in cui tutto è possibile. Il campionato in cui tutto può cambiare nel giro di pochi mesi. Catanzaro-Palermo ne è l’esempio lampante. Dalla sfida playoff di maggio scorso, con i rosanero usciti sconfitti, ad una sfida tra due compagini con un percorso, finora, diametralmente opposto. Inzaghi torna al Ceravolo, con una squadra decimata per via delle numerose assenze. In difesa ci sarà Peda insieme a Ceccaroni, Gabrielloni guiderà l’attacco.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:

PERIN 5,5: incolpevole in occasione dei gol del Catanzaro. Chiamato in causa poche volte oltre ai gol, prova a rendersi utile ma non basta.





CASSANDRO 5: è troppo leggero su Dorval in occasione del gol di Giovane. Lascia troppo spazio all’ex terzino del Bari, con la gran parte delle occasioni avversarie che arrivano dal suo lato. Brutta partita.

PEDA 5,5: più errori del solito da parte del centrale rosanero. Prestazione da rivedere, poi lascia il posto all’intervallo. Dal 46’ MAGNANI 6: ingresso positivo. Entra bene, pochi errori e tante buone chiusure. Non ha grandi colpe.

CECCARONI 6: forse tra i più positivi. Non sono tanti gli errori per il capitano rosanero, ma il risultato pesante non aiuta,

AUGELLO 5,5: qualche errore di troppo per l’ex Cagliari. Ma comunque è tra i più propositivi, cercando sempre di ricevere e giocare palloni. Gara sufficiente. Dal 91’ GYASI S.V.

MAZZITELLI 4: un match nettamente sottotono. Un giallo pesante e un errore banale a pochi metri dalla porta, gara negativa. Dal 46’ SEGRE 5: ingresso non buono. Tanti errori e poche cose positive. Da sottolineare l’errore grossolano in occasione del 2-1 dei padroni di casa.

RANOCCHIA 5: perde consapevolezza col passare dei minuti. Si nasconde e non riesce ad incidere, senza mai verticalizzare.

HERNANI 6: ci prova spesso da lontano fino a trovare un destro violento fondamentale in occasione del pareggio targato Vavassori. Mostra tutte le sue qualità, stasera gli manca solo il gol.

VAVASSORI 6: non ripiega bene in occasione del gol di Giovane. Poi è implacabile al 38’, riportando il match in parità. Regge la sufficienza solo per il gol, qualche bella giocata ma per il resto è poco incisivo.

JOHNSEN 5: la prima vera partita insufficiente per il n.17 rosanero. Non riesce ad inventare, ma soprattutto non riesce quasi mai a farsi trovare in posizione per ricevere e puntare. Questa volta la luce non si accende.

GABRIELLONI 5: pochi palloni giocabili per il n.99. Tanti contatti fisici ma poche giocate positive, lotta comunque su ogni pallone. Dal 63’ POHJANPALO 5: entra e non si nota nemmeno. Non tocca palloni e non incide neanche caratterialmente, si nota il periodo negativo.

ALL. INZAGHI 5: arriva a Catanzaro la prima sconfitta rosanero. Una partita da dimenticare, tenendo conto delle numerose assenze. Questa volta il Palermo non riesce a ribaltare una gara persa meritatamente. Stop pesante.