Ventuno punti di differenza in classifica, ma novanta minuti nei quali tutto può succedere. Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Palermo capolista e imbattuto con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare una svolta nella propria stagione. La sfida è in programma oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo.

Come racconta la Gazzetta del Sud, la formazione allenata da Michele Mignani cerca un successo che manca da circa settanta giorni. L’ultima vittoria risale infatti alla gara contro la Carrarese, quando sulla panchina giallorossa sedeva ancora il precedente allenatore.

Di fronte ci sarà il Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica e ancora imbattuto. Un avversario particolarmente impegnativo, ma Mignani è convinto che la propria squadra possa disputare una prestazione all’altezza.





Mignani: «Il Palermo è favorito, ma faremo una grande partita»

Il tecnico giallorosso è consapevole della differenza di rendimento tra le due squadre, ma non vuole che la classifica condizioni l’atteggiamento dei suoi giocatori.

«Per la classifica di sicuro c’è una squadra favorita, ma io sono altrettanto sicuro che faremo una grande partita e che, attraverso le prestazioni, arriveranno anche i punti, a partire da domani».

Parole pronunciate alla vigilia della sfida, con l’obiettivo di trasmettere fiducia a un gruppo che cerca ancora la prima vittoria sotto la sua gestione.

Il Catanzaro ha conquistato soltanto un successo in questa stagione e vuole sfruttare l’appuntamento contro la capolista per provare a cambiare marcia.

Due settimane di lavoro per preparare il Palermo

La sosta per gli impegni delle nazionali ha consentito a Mignani di lavorare per due settimane consecutive con la squadra.

Un periodo importante per approfondire la conoscenza dei giocatori e consolidare i principi tattici che il tecnico intende applicare.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, il Catanzaro arriva alla partita con un gruppo quasi al completo. L’unico indisponibile indicato è Pafundi, fermato da un problema fisico.

Mignani ha spiegato su quali aspetti si è concentrato il lavoro durante la pausa.

«Abbiamo lavorato su princìpi che dovremo portare dentro tutte le partite e contro chiunque, intensità, difendersi bene e idee che vanno messe in pratica sul campo per fare male all’avversario».

Il tecnico ha poi riconosciuto le qualità della formazione rosanero, descrivendola come una squadra «forte, molto ben allenata, col migliore attacco, a segno in ogni partita, completa e con un obiettivo ben chiaro, noi dobbiamo pensare al nostro».

Catanzaro, Pecorino e Giovane verso una maglia da titolare

Sul piano tattico, Mignani dovrebbe confermare il 3-5-2, apportando però alcune modifiche rispetto alla sconfitta contro il Cesena.

Secondo le indicazioni riportate dalla Gazzetta del Sud, Emanuele Pecorino dovrebbe partire dal primo minuto in attacco, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Giovane.

Quest’ultimo, ex della partita, appare favorito su Alesi, che potrebbe invece rappresentare una soluzione da utilizzare durante la gara.

Tra le alternative offensive figura anche Buso, giocatore che Mignani considera utilizzabile in diverse posizioni.

«Il suo ruolo? Ne ha diversi, ma vede bene la porta quindi tenerlo lì vicino gli darebbe la possibilità di rendersi più utile. Soprattutto nei giocatori offensivi abbiamo tanta diversità che va sfruttata».

L’allenatore vuole quindi sfruttare le differenti caratteristiche dei propri attaccanti per trovare soluzioni capaci di mettere in difficoltà la difesa rosanero.

Mignani ritrova il Palermo: «Non ho sassolini da levarmi»

La partita avrà un significato particolare anche per Michele Mignani, che ha allenato il Palermo nella parte conclusiva della stagione 2023/24.

Il tecnico ha però escluso qualsiasi desiderio di rivincita personale nei confronti della società siciliana.

«Non ho sassolini da levarmi, anzi li ringrazio per avermi dato la possibilità di allenare una squadra importante anche se oggi guardo solo in casa mia».

L’obiettivo di Mignani è esclusivamente quello di risollevare il Catanzaro, cercando di ottenere il primo successo della sua gestione.

Il precedente dei playoff: «Le squadre sono cambiate»

Catanzaro e Palermo si ritrovano di fronte dopo la semifinale playoff della scorsa stagione, quando furono i giallorossi a conquistare la qualificazione.

Un precedente ancora presente nella memoria delle due tifoserie, ma che Mignani considera poco indicativo rispetto alla partita di oggi.

«Però rispetto ad allora sono squadre diverse, anche se il Catanzaro più del Palermo. A me interessa che i miei sappiano che le gare sono sempre aperte e partono dallo 0-0».

Il tecnico vuole dunque che i suoi giocatori affrontino la capolista senza timori, concentrandosi esclusivamente su quanto accadrà in campo.

Per il Palermo, invece, la trasferta rappresenta l’occasione per confermare il primato e lasciarsi definitivamente alle spalle il ricordo dell’eliminazione della passata stagione.

Palermo, ballottaggio Pohjanpalo-Gabrielloni

Sul fronte rosanero, uno dei principali dubbi riguarda il centravanti.

La Gazzetta del Sud indica infatti il ballottaggio tra Joel Pohjanpalo e Alessandro Gabrielloni, con Inzaghi chiamato a decidere se concedere un turno di riposo al finlandese.

Pohjanpalo è reduce dagli impegni con la propria nazionale, mentre Gabrielloni potrebbe ricevere una possibilità dal primo minuto.

Il quotidiano indica per il Palermo un possibile schieramento con il 4-3-3, mentre il Catanzaro dovrebbe mantenere il 3-5-2.

Il fattore Ceravolo: pubblico delle grandi occasioni

Un ruolo importante potrebbe essere giocato anche dal pubblico dello stadio Nicola Ceravolo.

Nonostante i lavori di ristrutturazione che interessano l’impianto, per la sfida contro il Palermo è attesa la presenza più numerosa della stagione.

Il sostegno dei tifosi potrebbe rappresentare una spinta significativa per una squadra che ha bisogno di risultati per risalire la classifica.

Mignani ne è consapevole e ha sottolineato l’importanza del fattore ambientale.

«Il pubblico ci può dare tanto ed è un vantaggio che possiamo provare a sfruttare».

Il Catanzaro proverà dunque a trasformare il Ceravolo in un elemento decisivo per affrontare la capolista.

La differenza di 21 punti racconta due percorsi stagionali profondamente diversi, ma la partita offrirà ai giallorossi l’occasione di misurarsi con la formazione che sta guidando il campionato.

Per il Palermo sarà invece un altro esame di maturità, con l’obiettivo di confermare la propria imbattibilità e proseguire la corsa in vetta alla Serie B.