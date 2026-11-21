Serie B, 12ª giornata: oggi si torna in campo. Il programma e la classifica aggiornata
La dodicesima giornata del campionato di Serie B si è aperta con il successo esterno del Cesena, che ha superato 2-0 l’Hellas Verona nell’anticipo del venerdì. Una vittoria importante per la formazione romagnola, che sale a quota 18 punti e scavalca proprio i gialloblù, fermi a 16.
Resta saldamente al comando della classifica il Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 27 punti dopo undici partite, quattro lunghezze davanti al Modena e sette sull’Ascoli.
I rosanero saranno impegnati oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 sul campo del Catanzaro, fanalino di coda con sei punti. Il Modena ospiterà invece la Juve Stabia, mentre l’Ascoli affronterà il Vicenza.
Serie B, 12ª giornata: risultati e programma
Venerdì 20 novembre
- Hellas Verona-Cesena 0-2 (finale)
Sabato 21 novembre
- Ascoli-L.R. Vicenza – ore 15.00
- Carrarese-Virtus Entella – ore 15.00
- Modena-Juve Stabia – ore 15.00
- Sampdoria-Benevento – ore 15.00
- Südtirol-Cremonese – ore 15.00
- Catanzaro-Palermo – ore 17.15
- Empoli-Pisa – ore 19.30
Domenica 22 novembre
- Avellino-Mantova – ore 15.00
- Arezzo-Padova – ore 17.15
Serie B, classifica aggiornata dopo Verona-Cesena
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|11
|2
|Modena
|23
|11
|3
|Ascoli
|20
|11
|4
|Mantova
|19
|11
|5
|Cesena
|18
|12
|6
|Avellino
|16
|11
|7
|Benevento
|16
|11
|8
|Pisa
|16
|11
|9
|Hellas Verona
|16
|12
|10
|Cremonese
|15
|11
|11
|Südtirol
|15
|11
|12
|Padova
|15
|11
|13
|Juve Stabia*
|12
|11
|14
|Sampdoria
|11
|11
|15
|Arezzo
|11
|11
|16
|Virtus Entella
|10
|11
|17
|Carrarese
|10
|11
|18
|Empoli
|9
|11
|19
|L.R. Vicenza
|9
|11
|20
|Catanzaro
|6
|11
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Palermo a Catanzaro per consolidare il primato
Il Palermo si presenta alla trasferta del Ceravolo da capolista e con l’opportunità di rafforzare la propria posizione in vetta alla graduatoria.
La squadra di Inzaghi ha conquistato otto vittorie e tre pareggi nelle prime undici giornate, mantenendo l’imbattibilità in campionato.
Alle sue spalle il Modena, secondo a 23 punti, proverà a ridurre il distacco affrontando la Juve Stabia al Braglia. L’Ascoli, terzo a quota 20, cercherà invece di confermare il proprio rendimento contro il Vicenza.
Intanto il Cesena, grazie al successo nell’anticipo, raggiunge il quinto posto con 18 punti, portandosi a una sola lunghezza dal Mantova.
La dodicesima giornata proseguirà oggi con sette incontri e si concluderà domenica con Avellino-Mantova e Arezzo-Padova.