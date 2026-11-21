La dodicesima giornata del campionato di Serie B si è aperta con il successo esterno del Cesena, che ha superato 2-0 l’Hellas Verona nell’anticipo del venerdì. Una vittoria importante per la formazione romagnola, che sale a quota 18 punti e scavalca proprio i gialloblù, fermi a 16.

Resta saldamente al comando della classifica il Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 27 punti dopo undici partite, quattro lunghezze davanti al Modena e sette sull’Ascoli.

I rosanero saranno impegnati oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 sul campo del Catanzaro, fanalino di coda con sei punti. Il Modena ospiterà invece la Juve Stabia, mentre l’Ascoli affronterà il Vicenza.





Serie B, 12ª giornata: risultati e programma

Venerdì 20 novembre

Hellas Verona-Cesena 0-2 (finale)

Sabato 21 novembre

Ascoli-L.R. Vicenza – ore 15.00

Carrarese-Virtus Entella – ore 15.00

Modena-Juve Stabia – ore 15.00

Sampdoria-Benevento – ore 15.00

Südtirol-Cremonese – ore 15.00

Catanzaro-Palermo – ore 17.15

Empoli-Pisa – ore 19.30

Domenica 22 novembre

Avellino-Mantova – ore 15.00

Arezzo-Padova – ore 17.15

Serie B, classifica aggiornata dopo Verona-Cesena

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 27 11 2 Modena 23 11 3 Ascoli 20 11 4 Mantova 19 11 5 Cesena 18 12 6 Avellino 16 11 7 Benevento 16 11 8 Pisa 16 11 9 Hellas Verona 16 12 10 Cremonese 15 11 11 Südtirol 15 11 12 Padova 15 11 13 Juve Stabia* 12 11 14 Sampdoria 11 11 15 Arezzo 11 11 16 Virtus Entella 10 11 17 Carrarese 10 11 18 Empoli 9 11 19 L.R. Vicenza 9 11 20 Catanzaro 6 11

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo a Catanzaro per consolidare il primato

Il Palermo si presenta alla trasferta del Ceravolo da capolista e con l’opportunità di rafforzare la propria posizione in vetta alla graduatoria.

La squadra di Inzaghi ha conquistato otto vittorie e tre pareggi nelle prime undici giornate, mantenendo l’imbattibilità in campionato.

Alle sue spalle il Modena, secondo a 23 punti, proverà a ridurre il distacco affrontando la Juve Stabia al Braglia. L’Ascoli, terzo a quota 20, cercherà invece di confermare il proprio rendimento contro il Vicenza.

Intanto il Cesena, grazie al successo nell’anticipo, raggiunge il quinto posto con 18 punti, portandosi a una sola lunghezza dal Mantova.

La dodicesima giornata proseguirà oggi con sette incontri e si concluderà domenica con Avellino-Mantova e Arezzo-Padova.