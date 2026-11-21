Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le nazionali e si prepara ad affrontare il Catanzaro nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo. Filippo Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza, con otto calciatori indisponibili e diverse novità nell’undici iniziale.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero potrebbe affidarsi ad Alessandro Gabrielloni come riferimento offensivo, concedendo un turno di riposo a Joel Pohjanpalo. A centrocampo spazio a Luca Mazzitelli accanto a Filippo Ranocchia, mentre Jacopo Segre dovrebbe partire dalla panchina.

Dall’altra parte, Michele Mignani dovrebbe confermare il 3-5-2, con Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino in attacco.





Palermo, Gabrielloni favorito su Pohjanpalo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe schierare il Palermo con il consueto 4-2-3-1, ma con alcune modifiche rispetto alle precedenti uscite.

Tra i pali confermato Mattia Perin. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Tommaso Cassandro, Patryk Peda, Pietro Ceccaroni e Tommaso Augello.

In mezzo al campo la principale novità riguarda Luca Mazzitelli, candidato a partire dal primo minuto accanto a Filippo Ranocchia. Per Jacopo Segre si prospetta inizialmente un posto tra le riserve.

Sulla trequarti spazio a Dennis Johnsen, Hernani e Vavassori, chiamati a sostenere Alessandro Gabrielloni.

La scelta di schierare l’ex Como dall’inizio sarebbe legata anche alla necessità di gestire le energie di Pohjanpalo, reduce dagli impegni con la nazionale finlandese.

Otto indisponibili per Inzaghi: convocato Bertolino

Il Palermo arriva alla trasferta calabrese con numerose assenze.

L’elenco degli indisponibili comprende Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez e Bozzolan.

In particolare, Palumbo non è ancora disponibile, mentre Estevez e Bozzolan si sono aggiunti agli assenti alla vigilia della partita.

Per completare il gruppo è stato convocato dalla Primavera il giovane centrocampista Bertolino, inserito tra le alternative a disposizione di Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport, la panchina rosanero sarà composta da appena otto giocatori, tra cui Pohjanpalo, Segre, Magnani e Gyasi.

Catanzaro, torna Petriccione. Pecorino favorito su Koffi

Sul fronte opposto, Michele Mignani dovrebbe affidarsi al 3-5-2.

In porta spazio all’ex rosanero Mirko Pigliacelli, protetto dal terzetto difensivo composto da Frosinini, Antonini e Imperiale.

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Candela e Dorval, mentre a centrocampo sono previsti Tchaouna, Petriccione e Alesi.

Il recupero di Petriccione rappresenta una novità importante per la formazione calabrese.

In attacco, accanto al capitano Pietro Iemmello, Pecorino appare favorito su Koffi.

L’unico indisponibile segnalato per il Catanzaro è Pafundi.

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni

Di seguito gli schieramenti riportati dal Corriere dello Sport.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna, Petriccione, Alesi, Dorval; Iemmello, Pecorino.

A disposizione: Marietta, Ruggero, Postiglione, Verrengia, Giovane, Pogacar, Di Francesco, Mosti, D’Alessandro, Buso, Arditi, Koffi.

Allenatore: Michele Mignani.

Indisponibili: Pafundi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Mazzitelli, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Gabrielloni.

A disposizione: Nespola, Fortin, Magnani, Gomes, Segre, Bertolino, Gyasi, Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Catanzaro-Palermo, arbitro e dove vedere la partita

La sfida si disputerà oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

La direzione di gara è stata affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti, con Allegretta nel ruolo di quarto ufficiale.

Al VAR ci sarà Piccinini, mentre Gariglio svolgerà le funzioni di AVAR.

Dove vedere Catanzaro-Palermo: DAZN, Prime Video e OneFootball TV, secondo le indicazioni riportate nella scheda della partita.