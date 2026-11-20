Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti Barba, Bozzolan ed Estevez
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Catanzaro, in programma domani, sabato 21 novembre, alle ore 17:15. Sono 19 i calciatori rosanero a disposizione per la trasferta calabrese.
Tra gli assenti figurano Federico Barba, Andrea Bozzolan e Nahuel Estevez. Come comunicato dal club di viale del Fante, Barba è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Bozzolan ed Estevez, invece, non saranno disponibili a causa di un sovraccarico muscolare.
Di seguito l’elenco completo dei convocati, pubblicato sul sito ufficiale del Palermo FC:
I CONVOCATI
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni
Fonte: Palermo FC – Comunicato ufficiale del 20 novembre 2026.