Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Catanzaro, in programma domani, sabato 21 novembre, alle ore 17:15. Sono 19 i calciatori rosanero a disposizione per la trasferta calabrese.

Tra gli assenti figurano Federico Barba, Andrea Bozzolan e Nahuel Estevez. Come comunicato dal club di viale del Fante, Barba è stato sottoposto a ulteriori accertamenti clinici che hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Bozzolan ed Estevez, invece, non saranno disponibili a causa di un sovraccarico muscolare.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, pubblicato sul sito ufficiale del Palermo FC:





I CONVOCATI

1 Perin

3 Augello

6 Gomes

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni

Fonte: Palermo FC – Comunicato ufficiale del 20 novembre 2026.