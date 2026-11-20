L’Empoli si prepara al derby toscano contro il Pisa, una sfida particolarmente importante per il momento attraversato dalla formazione azzurra. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Matteo Andreoletti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le condizioni della squadra, il lavoro svolto durante la sosta e le difficoltà di una partita che potrebbe rappresentare una svolta per il campionato.

L’allenatore ha espresso fiducia nelle possibilità dei suoi giocatori, pur riconoscendo il valore dell’avversario. Spazio anche alla situazione degli indisponibili e al divieto di trasferta imposto ai sostenitori nerazzurri.

Andreoletti: «Ci sono le condizioni per fare una buonissima partita»

Il tecnico dell’Empoli ha tracciato un bilancio delle ultime due settimane di lavoro, spiegando come la preparazione sia stata condizionata dalle assenze dei nazionali e dalla necessità di recuperare alcuni calciatori.





«Le due settimane di lavoro le avrei volute fare in maniera diversa, qualche giocatore era in Nazionale e la prima settimana l’abbiamo sfruttata per recuperare le situazioni di difficoltà che avevamo: non era ciò che volevo, ma ci sono le condizioni per fare una buonissima partita, io son fiducioso visto quella che è stata questa settimana. La partita contro il Pisa, una signora squadra, potrebbe sembrare proibitiva, ma noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, perché i tre punti potrebbero essere la scintilla che cambia una stagione».

Andreoletti considera dunque il derby un’occasione importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia attraverso un risultato positivo.

Empoli, quattro indisponibili. Torna Belardinelli

L’allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni della rosa, confermando diverse assenze in vista della sfida contro il Pisa.

«Andiamo avanti con Romagnoli ai box, che spero però di recuperare per la seconda gara della prossima settimana, e non abbiamo neppure Cauz, Monaco e purtroppo anche Magnino, che, come sapete, si opererà per il problema delle ernie avuto. Recuperiamo però Belardinelli, su di lui valuteremo il minutaggio ma avere più alternative mi dà maggiori possibilità anche in vista del trittico di gare ravvicinato».

L’Empoli dovrà quindi fare a meno di Romagnoli, Cauz, Monaco e Magnino. Quest’ultimo sarà sottoposto a un intervento chirurgico per il problema alle ernie.

La notizia positiva riguarda invece il recupero di Belardinelli, il cui impiego verrà valutato anche in funzione delle prossime partite ravvicinate.

Empoli-Pisa, Andreoletti: «Sarà un test importante»

Il tecnico ha analizzato anche l’aspetto motivazionale del derby, sottolineando come entrambe le formazioni siano determinate a conquistare i tre punti.

«Non mi preoccupa l’aspetto motivazionale, il Pisa vuole tornare a correre e a vincere dopo non aver raccolto quanto meritato, ma sotto questo aspetto non siamo secondi a nessuno, le cose che vogliono i nerazzurri sono le stesse che vogliamo noi. Per di più abbiamo le capacità per poter fare bene con un avversario come il Pisa, in un derby che tanti ragazzi della mia rosa, cresciuti all’Empoli, sentono molto: noi “forestieri” dobbiamo farci coinvolgere da questo aspetto. A ogni modo, sarà un test importante».

Andreoletti ha evidenziato soprattutto il significato della partita per i giocatori cresciuti nel settore giovanile dell’Empoli, chiamando anche gli altri componenti della rosa a comprendere il valore della rivalità.

Divieto di trasferta, Andreoletti: «Dispiace non avere il pubblico ospite»

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore ha espresso il proprio rammarico per l’assenza dei tifosi del Pisa al Castellani.

«Dispiace non avere il pubblico ospite, in un momento in cui gli occhi del grande pubblico sono sulle grandi competizioni, c’è bisogno di creare grande attaccamento anche a chi non gioca la Champions, e i divieti portano ad allontanare il pubblico dagli eventi, per così dire, di seconda classe: poi, chi prende le decisioni ha i suoi motivi, ma a me dispiace, come sportivo e come allenatore dell’Empoli».

Una riflessione sul rapporto tra calcio e tifosi, con particolare attenzione alle conseguenze che le limitazioni alle trasferte possono avere sulla partecipazione del pubblico alle partite di Serie B.

Per l’Empoli, il derby contro il Pisa rappresenta un appuntamento significativo in una fase delicata della stagione. Andreoletti punta sulla determinazione del gruppo e sul lavoro svolto durante la sosta per cercare un successo che possa rilanciare gli azzurri in classifica.