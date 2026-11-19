A margine della tappa genovese di ‘Fattore Campo’, il progetto della Lega B realizzato in collaborazione con BKT, ha parlato il presidente Paolo Bedin, facendo il punto su diverse tematiche legate al mondo del calcio, tra cui le imminenti elezioni FIGC.

«Questo è il settimo campo che inauguriamo ed è un esempio della progettualità che ci lega al nostro sponsor BKT – ha spiegato Bedin -. È un modo bellissimo di declinare una sponsorizzazione che va ad aiutare una comunità e riqualificare un campo di un quartiere di Genova. Il calcio lavora anche per il sociale, abbiamo la fortuna di avere una visibilità mediatica che, direi, ci impone di restituire qualcosa»

Il presidente della Lega Serie B ha poi spostato l’attenzione sulle elezioni federali: «Abbiamo dichiarato nei nostri comunicati e abbiamo trattato l’argomento nelle ultime riunioni e assemblee. La Lega mette al centro il metodo e questo ci ha portato alla lettura dei comunicati, all’aggiornamento del documento programmatico che avevamo deliberato in assemblea a giugno e che consegneremo ai due candidati nei prossimi giorni e non escludiamo un incontro degli stessi con le società a breve»





E su cosa sia cambiato rispetto ai mesi scorsi: «C’è stato un commissariamento della FIGC, c’è un secondo soggetto che si propone candidato da due componenti e siamo nel processo di valutazione che, come ho spiegato, mette al centro il metodo e i contenuti. Non escludo un incontro coi due candidati, in base poi al quale le società si esprimeranno e io come presidente recupererò gli orientamenti dei singoli per poi prendere una posizione unitaria o lasciare libertà alle società»

Inoltre, risponde anche alla domanda sul possibile sostegno della Lega Serie B a Malagò come prossimo presidente della FIGC: «Questo dovrò chiederlo alle mie società che valuteranno i programmi»

Bedin si è inoltre espresso sulla questione dei divieti e delle restrizioni alle trasferte dei tifosi: «Si tratta di un tema d’attualità da qualche mese, di grande sensibilità per i club anche nei confronti della Lega B, c’è la volontà e l’auspicio che le partite siano più aperte possibile e le restrizioni il più limitate possibili nel rispetto delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Comprendiamo spesso le motivazioni che portano a certi provvedimenti, ma al tempo stesso l’auspicio è quello di vedere le partite con tutti i tifosi presenti, compresi quelli ospiti»