Il Palermo è la squadra da battere, costruita per conquistare la promozione in Serie A e dotata di una rosa che offre a Filippo Inzaghi almeno due alternative di alto livello per ogni ruolo. Ma il Catanzaro, nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione, ha alcuni giocatori in grado di competere con i protagonisti rosanero.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, la sfida di sabato al Ceravolo, in programma alle ore 17:15, potrebbe essere decisa da tre confronti individuali: Iemmello contro Johnsen, Petriccione contro Ranocchia e Antonini contro Ceccaroni.





Tre duelli tra calciatori dalle caratteristiche differenti, ma capaci di incidere sugli equilibri delle rispettive squadre.

Johnsen contro Iemmello: il norvegese trascina il Palermo

Secondo l’analisi della Gazzetta del Sud, il principale pericolo offensivo per il Catanzaro non è necessariamente Joel Pohjanpalo, pur restando il finlandese uno dei centravanti più forti della categoria.

Il protagonista dell’attacco rosanero è Dennis Johnsen, autore di sette reti e cinque assist in questo avvio di campionato.

Il norvegese occupa il secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Shpendi e condivide con Tramoni il primato degli assist.

Numeri che lo rendono determinante nella produzione offensiva del Palermo: Johnsen ha partecipato direttamente a 12 dei 25 gol segnati dalla formazione di Inzaghi.

Il Catanzaro è inoltre una delle sue vittime preferite. L’attaccante ha già realizzato quattro reti contro i giallorossi, indossando le maglie di Venezia, Cremonese e Palermo.

Dall’altra parte, Michele Mignani si affida all’esperienza e alla qualità di Pietro Iemmello.

Il capitano del Catanzaro ha segnato soltanto due reti in questo campionato, ma conserva il ricordo della straordinaria prestazione nella semifinale d’andata dei playoff della scorsa stagione.

In quell’occasione, nella vittoria per 3-0 contro il Palermo, Iemmello realizzò una doppietta e dominò il confronto con la difesa rosanero.

La sfida di sabato rappresenterà per lui un’opportunità per ritrovare quella incisività offensiva.

Petriccione-Ranocchia, due modi diversi di guidare il centrocampo

Il secondo confronto individuato dalla Gazzetta del Sud riguarda i due riferimenti della mediana.

Jacopo Petriccione rappresenta il regista classico del Catanzaro, capace di gestire i ritmi della manovra, accelerare o rallentare il gioco e garantire equilibrio anche nella fase difensiva.

Il centrocampista ha saltato soltanto una partita per un problema fisico, quella contro il Cesena prima della sosta, e la sua assenza si è fatta sentire.

Il suo rientro costituisce quindi un elemento importante per la squadra di Mignani.

Nel Palermo, invece, Inzaghi ha affidato la gestione del centrocampo a Filippo Ranocchia, un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a Petriccione.

Pur non essendo un regista puro, Ranocchia dispone di qualità tecniche che gli consentono di impostare il gioco senza rinunciare alla capacità di inserirsi negli spazi.

Lo ha dimostrato nell’ultima partita contro l’Ascoli, quando è entrato dalla panchina per esigenze di rotazione, segnando il gol del pareggio e contribuendo a migliorare la manovra rosanero.

Il confronto tra i due centrocampisti potrebbe avere un peso importante nel controllo della partita.

Antonini-Ceccaroni, il duello tra i leader difensivi

Il terzo confronto riguarda due protagonisti dei rispettivi reparti arretrati.

Come sottolinea ancora la Gazzetta del Sud, Matias Antonini sta attraversando una stagione complicata, in linea con il rendimento generale del Catanzaro, ma resta un difensore capace di prestazioni di alto livello.

In passato il brasiliano è riuscito a mettere in difficoltà anche il Palermo, dimostrandosi particolarmente efficace nei confronti diretti.

Sul fronte rosanero, invece, Pietro Ceccaroni rappresenta uno dei principali punti di riferimento della difesa di Inzaghi.

Gli infortuni di Bani e Barba ne hanno ulteriormente aumentato l’importanza all’interno del reparto.

Esperienza, personalità e capacità di guidare i compagni sono le caratteristiche che rendono Ceccaroni fondamentale anche nei momenti più complicati della partita.

Catanzaro-Palermo, la chiave nei confronti individuali

Il Palermo arriva al Ceravolo con i favori del pronostico e con una rosa considerata tra le più complete della Serie B.

Il Catanzaro, tuttavia, proverà a sfruttare le qualità dei propri uomini migliori per contrastare la capolista.

Iemmello, Petriccione e Antonini saranno chiamati a offrire prestazioni di alto livello contro Johnsen, Ranocchia e Ceccaroni.

Se i giallorossi riusciranno a prevalere in questi confronti, potranno aumentare le proprie possibilità di ottenere un risultato positivo.

Una sfida nella sfida che, secondo l’analisi della Gazzetta del Sud, potrebbe trasformare un impegno sulla carta proibitivo in un’occasione di riscatto per la formazione calabrese.