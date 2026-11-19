Il futuro del calcio italiano, le elezioni per la presidenza della FIGC e la necessità di accelerare sulle riforme. Sono stati questi alcuni dei temi principali dello Sport Industry Talk, ospitato nella sala Dino Buzzati del Corriere della Sera a Milano. Protagonista dell’incontro Urbano Cairo, presidente del Torino e di RCS Mediagroup, che ha ribadito il proprio sostegno a Giovanni Malagò nella corsa alla guida della Federcalcio.

Come racconta Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prospettive economiche e organizzative del movimento calcistico italiano, a poche settimane dalle elezioni federali del 14 dicembre.





Assente per ragioni personali Adriano Galliani, l’altro candidato alla presidenza FIGC, mentre Malagò ha partecipato all’incontro intervenendo anche sulle tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane.

FIGC, Cairo: «Appoggio Malagò per coerenza»

Il presidente del Torino ha spiegato le ragioni del proprio sostegno a Giovanni Malagò, pur ribadendo la stima personale nei confronti di Adriano Galliani.

«Galliani lo conosco da quarantacinque anni, è un amico, lo stimo ed è una persona capacissima. Io però ho appoggiato e appoggio Malagò perché credo sia giusto avere coerenza di comportamento. Lo abbiamo appoggiato a maggio, votato a giugno, sostenuto a luglio. Poi lui ha scelto, abbastanza in solitaria, il c.t. Mancini, che ha dato segnali positivi nelle ultime sei partite».

Cairo ha quindi espresso preoccupazione per i ritardi accumulati dal calcio italiano a causa delle divisioni interne.

«Non è quello di cui ha bisogno il calcio italiano. Le divisioni hanno rallentato il lavoro sulle riforme. Gli ultimi due mesi e mezzo sono stati praticamente buttati. L’importante è essere velocissimi e nei cento giorni successivi fare le tante cose che servono».

Un richiamo alla necessità di superare rapidamente la fase elettorale e concentrarsi sui problemi strutturali del movimento.

Malagò: «Alcune componenti hanno cambiato idea»

Nel corso dello Sport Industry Talk è intervenuto anche Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC e candidato alla presidenza federale.

Come riporta Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, Malagò ha commentato i cambiamenti negli schieramenti che sostengono i candidati.

«L’aspetto curioso, ma la mia non è una polemica, è che nel giro di due mesi alcune componenti hanno cambiato idea. Questo fa riflettere».

Il dirigente ha inoltre accolto positivamente la decisione di Galliani di ritirare il ricorso relativo alla questione della doppia firma del Genoa.

«Sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto, ma una volta fatto, certo che lo apprezzo».

Malagò ha poi richiamato il precedente confronto elettorale con Giancarlo Abete.

«Con Abete c’è stato un reciproco rispetto sul non fare nulla e confrontarci alle urne».

Nazionale, Malagò difende il percorso di Mancini

Il commissario straordinario ha affrontato anche il tema della Nazionale italiana e del lavoro avviato dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Malagò ha respinto l’idea che la scelta dell’allenatore sia stata dettata da rapporti personali.

«Mancini? Non c’entra niente l’amichettismo. La sconfitta col Belgio è stata netta, ma il percorso fin qui è positivo».

Un giudizio che conferma la fiducia nel progetto tecnico azzurro, nonostante la recente sconfitta contro il Belgio in Nations League.

Cairo: «Il mondo delle scommesse vale 16 miliardi»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento di Urbano Cairo riguarda le risorse economiche necessarie per sostenere il calcio italiano.

Il presidente del Torino ha proposto di riconoscere alle società una quota del giro d’affari generato dalle scommesse sulle partite.

«Il mondo delle scommesse vale 16 miliardi in Italia. Sarebbe giusto che il calcio avesse una piccola percentuale, basterebbe anche l’1%, perché quel giro d’affari viene prodotto grazie alle nostre partite».

Secondo Cairo, il sistema calcistico dovrebbe poter beneficiare economicamente delle attività commerciali che utilizzano le competizioni sportive come principale riferimento.

Il dirigente ha inoltre affrontato il tema delle commissioni riconosciute agli agenti.

«Regolamentare i costi degli agenti si può, e credo che lo faremo».

Vivai e fiscalità, le proposte per rilanciare il calcio italiano

Nel suo intervento, Cairo ha chiesto anche una riflessione sul sistema fiscale applicato al settore calcistico.

Il presidente granata ha richiamato il trattamento riservato agli investitori stranieri e la possibilità di introdurre strumenti capaci di rendere più competitivo il calcio italiano.

«Oggi i miliardari stranieri possono venire in Italia pagando senza avere più obblighi fiscali sui redditi prodotti all’estero. Mi domando perché non si possa fare qualcosa di simile anche per i calciatori».

Cairo ha quindi proposto incentivi fiscali per gli investimenti nei settori giovanili e nelle infrastrutture.

«Si potrebbero fare crediti d’imposta legati ai vivai, per fare investimenti anche sulle strutture. Ad esempio, in Francia e Belgio hanno puntato molto sui centri federali, che aiutano le società a sviluppare i giocatori».

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Filippo Conticello, il tema delle infrastrutture rappresenta uno degli aspetti centrali della strategia indicata dal presidente del Torino.

Torino, Cairo: «Disponibile a vendere»

Nel corso dell’incontro, Cairo ha parlato anche del futuro della società granata e dei progetti legati agli impianti sportivi.

«Nel centro sportivo Robaldo inaugureremo quattro campi, abbiamo recentemente presentato una proposta al comune di Torino per poter prendere direttamente lo Stadio Olimpico e anche lo stesso Robaldo per 90 anni».

Il presidente ha quindi ribadito la propria disponibilità a valutare l’ingresso di nuovi investitori o una possibile cessione del club.

«È giusto dare opportunità a qualche altro investitore, sono disponibile a vendere il Toro, al momento non ho ancora avuto offerte».

Cairo ha comunque confermato la fiducia nel percorso della squadra.

«Intanto vedo un buon processo di crescita della squadra, con momenti di accelerazione forte e qualche intoppo. Ho fiducia in questo progetto: si può fare meglio, ma tutti hanno voglia di mostrare le proprie qualità».

FIGC, cento giorni per avviare le riforme

Le elezioni del 14 dicembre rappresentano dunque un appuntamento importante per il futuro del calcio italiano.

La posizione espressa da Cairo è chiara: superare le divisioni e accelerare sulle riforme economiche, organizzative e infrastrutturali.

Dalla regolamentazione delle commissioni agli agenti alla redistribuzione di una parte dei ricavi delle scommesse, fino agli incentivi per i vivai, le proposte riguardano alcuni dei principali nodi del sistema.

Come sottolinea Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, il confronto tra Malagò e Galliani si inserisce in un momento nel quale il movimento calcistico italiano è chiamato a individuare rapidamente nuove strategie di sviluppo.

Per Cairo, il prossimo presidente federale dovrà soprattutto recuperare il tempo perduto e avviare gli interventi necessari già nei primi cento giorni di mandato.