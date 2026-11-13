Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani-Malagò: sfida anche in tribuna a San Siro. Oggi il verdetto sul ricorso”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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La partita tra Italia e Francia a San Siro non è stata soltanto un appuntamento sportivo. Sugli spalti dello stadio milanese si è consumato anche un nuovo capitolo della corsa alla presidenza della FIGC, con Giovanni Malagò e Adriano Galliani protagonisti di un confronto che si gioca soprattutto sul piano politico e giudiziario.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, i due candidati erano presenti nella tribuna d’onore, a poche file di distanza, mentre il calcio italiano si prepara a un passaggio decisivo in vista delle elezioni federali del prossimo 14 dicembre.


FIGC, oggi il ricorso di Galliani davanti al Tribunale Federale

La giornata di oggi rappresenta uno snodo fondamentale per la corsa alla presidenza della Federcalcio.

Il Tribunale Nazionale Federale è chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la costituzione, da parte del commissario Giovanni Malagò, della commissione incaricata di verificare la regolarità delle candidature.

Al centro della controversia c’è la doppia firma del Genoa, inizialmente a sostegno della candidatura di Galliani, appoggiata dall’Associazione Italiana Calciatori e dall’Associazione Italiana Allenatori, e successivamente a favore di Malagò.

Un cambiamento decisivo, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, per consentire all’ex presidente del CONI di raggiungere gli undici voti necessari all’interno della Lega Serie A per formalizzare la propria candidatura.

Galliani contesta la legittimità della procedura e ritiene che il Genoa non potesse modificare il proprio sostegno in quel modo.

Malagò: «Il calcio ha forme di autolesionismo»

Intervenuto sulla situazione delle ultime settimane, Giovanni Malagò ha manifestato il proprio disagio per le tensioni che stanno accompagnando il percorso elettorale.

«Come ho vissuto queste ultime due settimane? Non c’è stato un attimo di tregua, lo dico con il sorriso sulle labbra, ma è un dato di fatto. Mi sembra che il calcio abbia delle forme di autolesionismo».

L’attuale commissario federale ha poi spiegato di voler essere giudicato per i risultati del proprio lavoro, piuttosto che per le controversie che stanno caratterizzando questa fase.

«Uno si augura di poter lavorare e di essere, poi, giudicato per quello che riesce a fare senza dover affrontare tanti altri problemi. Non voglio chiamarli attacchi, ma sono questioni che vanno al di là del campo…».

Nonostante il clima complicato, Malagò ha ribadito la propria fiducia in vista del voto.

«Nella mia vita non ho mai fatto la vittima, per questo guardiamo avanti e affrontiamo la realtà con consapevolezza, anche dei risultati ottenuti. E con un percorso di fiducia che sono convinto arriverà. Per le elezioni non posso che essere ottimista».

La commissione contestata da Galliani: la posizione della FIGC

Un altro punto centrale della vicenda riguarda il ruolo della commissione istituita per esaminare la documentazione relativa alle candidature.

L’organismo è composto dal coordinatore, generale Vincenzo Parrinello, e dai membri Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia.

Secondo quanto riferito da ambienti federali e riportato dalla Gazzetta dello Sport, la commissione avrebbe esclusivamente una funzione di supporto operativo al segretario generale Brunelli.

Il suo compito sarebbe quello di collaborare «nella verifica preventiva dei documenti, senza l’assunzione di alcuna determinazione sulle candidature stesse».

Una ricostruzione che si contrappone alla posizione di Galliani, il quale contesta la costituzione dell’organismo e la procedura seguita nella verifica delle sottoscrizioni.

Dopo il pronunciamento del Tribunale Federale, un ulteriore passaggio sarà rappresentato dalla validazione delle firme da parte della segreteria generale della FIGC.

Non è escluso che la controversia possa proseguire anche attraverso nuovi sviluppi giudiziari.

A San Siro la sfida politica: Malagò vicino a La Russa e Simonelli

La partita dell’Italia ha offerto anche un’immagine significativa degli equilibri istituzionali del calcio nazionale.

Nella tribuna d’onore di San Siro, Giovanni Malagò sedeva tra il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla sua destra, e il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, alla sua sinistra.

Nelle vicinanze erano presenti anche il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.

Adriano Galliani si trovava invece tre file più in alto rispetto al suo rivale, due file sopra il pilota Kimi Antonelli.

Una disposizione legata al cerimoniale, ma che, come osserva La Gazzetta dello Sport, restituisce anche l’immagine di una competizione elettorale ormai entrata nella sua fase più delicata.

Abodi: «Una stagione del malessere da chiudere al più presto»

Il clima di tensione attorno alla Federcalcio è stato sintetizzato anche dalle parole del ministro per i Giovani e lo Sport Andrea Abodi, che ha parlato della necessità di chiudere «la stagione del malessere da chiudere al più presto».

Il calcio italiano si trova dunque davanti a un passaggio istituzionale importante.

Da una parte Giovanni Malagò, attuale commissario della FIGC e candidato alla presidenza; dall’altra Adriano Galliani, che ha scelto di contestare formalmente alcuni passaggi della procedura elettorale.

Il pronunciamento del Tribunale Federale e la successiva verifica delle firme rappresentano due tappe decisive in vista delle elezioni del 14 dicembre.

La corsa alla presidenza della FIGC entra così nel vivo, tra ricorsi, tensioni e la necessità di individuare una nuova guida per il calcio italiano.

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