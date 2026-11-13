Corriere dello Sport: “Palermo, otto partite in un mese: tour de force dopo la sosta. Inzaghi punta sui recuperi”

Il Palermo si prepara a cambiare marcia. Dopo la sosta del campionato, la formazione rosanero sarà attesa da un calendario particolarmente intenso, con otto partite nell’arco di un mese tra Serie B e Coppa Italia. Un vero e proprio tour de force che metterà alla prova la condizione fisica della squadra e la capacità di Filippo Inzaghi di gestire le energie dei propri calciatori.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il passaggio dall’attuale pausa a una serie di impegni ravvicinati rappresenterà un banco di prova importante per il Palermo, chiamato a mantenere continuità di rendimento in una fase delicata della stagione.





Palermo, tre impegni infrasettimanali tra campionato e Coppa Italia

Il calendario proporrà una sequenza di partite particolarmente impegnativa, caratterizzata anche da diversi appuntamenti infrasettimanali.

Il primo arriverà martedì 24 novembre, quando il Palermo ospiterà il Südtirol allo stadio Renzo Barbera, appena tre giorni dopo la trasferta di Catanzaro.

Come sottolinea Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, gli impegni infrasettimanali diventeranno una costante nel programma rosanero.

Mercoledì 9 dicembre sarà infatti la volta della sfida casalinga contro la Cremonese, in programma 72 ore dopo la trasferta di Verona.

Un’altra settimana particolarmente intensa attenderà il Palermo a metà dicembre. Sabato 12 i rosanero saranno impegnati sul campo del Cesena, mentre martedì 15 affronteranno il Bologna in trasferta per la Coppa Italia.

Tre appuntamenti infrasettimanali che, sommati agli altri incontri di campionato, renderanno particolarmente importante la gestione delle rotazioni.

Inzaghi attende i recuperi, Strefezza ancora parzialmente differenziato

In vista di questa serie di partite, un ruolo decisivo sarà svolto dal recupero dei calciatori attualmente indisponibili.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Gabriel Strefezza continua a svolgere un programma di lavoro parzialmente differenziato, in attesa di completare il percorso che lo porterà a rientrare stabilmente in gruppo.

Il recupero fisico dell’esterno rappresenta un passaggio importante, anche se la sua eventuale disponibilità per le gare ufficiali dovrà tenere conto della situazione relativa alla lista Over del Palermo.

Nel frattempo, la preparazione è proseguita ieri mattina al Palermo CFA di Torretta, dove la squadra ha svolto una nuova seduta di allenamento.

Mazzitelli e Cassandro, oltre 300 tifosi al Forum Palermo

Non soltanto campo e preparazione atletica. Nel pomeriggio di ieri, Luca Mazzitelli e Tommaso Cassandro sono stati protagonisti di un appuntamento con i sostenitori rosanero al Centro Commerciale Forum Palermo.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 300 persone accorse per incontrare i due calciatori.

Un pomeriggio caratterizzato da autografi, fotografie e momenti di entusiasmo, con tanti tifosi desiderosi di conoscere da vicino i propri beniamini.

Palermo-Südtirol, biglietti in vendita con promozioni per Curve e Gradinata

Intanto, è stata avviata la vendita dei biglietti per Palermo-Südtirol, in programma martedì 24 novembre al Renzo Barbera.

Per l’occasione, il club rosanero ha previsto una promozione speciale che consentirà di acquistare i tagliandi nei settori Curve e Gradinata a una tariffa unica vantaggiosa.

Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’appuntamento contro il Südtirol rappresenterà il primo degli impegni infrasettimanali che accompagneranno il Palermo nel suo intenso calendario di fine anno.

Per Inzaghi sarà fondamentale arrivare a questa fase della stagione con il maggior numero possibile di calciatori a disposizione, così da affrontare gli otto incontri in programma nell’arco di un mese senza compromettere la continuità del percorso rosanero.