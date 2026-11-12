Gazzetta del Sud: “Catanzaro, calendario da brividi: si riparte contro il Palermo capolista. Otto partite in 36 giorni”

Un finale di girone d’andata particolarmente impegnativo attende il Catanzaro. La formazione giallorossa dovrà affrontare otto partite nell’arco di appena 36 giorni, dal 21 novembre al 27 dicembre, con un calendario che propone diversi ostacoli importanti. Il primo sarà il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista imbattuta della Serie B, atteso al Ceravolo sabato 21 novembre alle ore 17.15.

Come evidenzia la Gazzetta del Sud, il Catanzaro si prepara a un ciclo di incontri che potrebbe incidere in maniera significativa sulla propria classifica. Cinque delle otto gare si disputeranno davanti al pubblico di casa, ma il livello degli avversari rende particolarmente complicato il percorso.





Catanzaro-Palermo, subito la capolista al Ceravolo

La ripresa del campionato metterà immediatamente il Catanzaro di fronte a una delle sfide più difficili.

Al Ceravolo arriverà il Palermo, primo in classifica e unica formazione ancora imbattuta nel torneo cadetto.

La squadra di Inzaghi ha dimostrato di possedere qualità tecniche, solidità caratteriale e una notevole capacità di reagire alle situazioni di svantaggio.

Come sottolinea la Gazzetta del Sud, i rosanero hanno recuperato partite che sembravano compromesse e conquistato vittorie attraverso prestazioni di forza.

Il Palermo rappresenta quindi un banco di prova particolarmente impegnativo per il Catanzaro, chiamato a cercare una svolta dopo un avvio di stagione complicato.

La sfida del 21 novembre, con calcio d’inizio alle 17.15, aprirà una sequenza di appuntamenti ravvicinati nella quale i giallorossi dovranno provare a recuperare terreno in classifica.

Dopo il Palermo, Juve Stabia e Avellino

Il calendario non concederà molto tempo per recuperare.

Martedì 24 novembre, alle ore 19, il Catanzaro sarà impegnato sul campo della Juve Stabia, al Romeo Menti di Castellammare.

Una trasferta insidiosa, anche per le caratteristiche del terreno di gioco in sintetico. La formazione campana ha raccolto sette punti nelle prime cinque partite casalinghe, ma resta un avversario difficile da affrontare nel proprio stadio.

Il 30 novembre, alle ore 20.30, sarà invece l’Avellino a presentarsi al Ceravolo.

Una sfida che richiama i precedenti della passata stagione, quando il Catanzaro aveva ottenuto risultati importanti contro gli irpini sia durante il campionato sia nei playoff.

L’Avellino si presenta però con ambizioni maggiori e una rosa rinforzata rispetto al passato.

Cremonese, Entella e Modena: dicembre ad alta difficoltà

Il mese di dicembre inizierà con un’altra trasferta impegnativa.

Sabato 5 dicembre, il Catanzaro affronterà la Cremonese, formazione che ha ritrovato continuità grazie a tre vittorie consecutive, risalendo la classifica dopo un avvio difficile.

Tra gli avversari ci saranno anche alcuni ex giallorossi, tra cui Fulignati e Vandeputte, mentre resta da valutare la situazione di Pontisso, alle prese con un infortunio.

Mercoledì 9 dicembre, alle ore 20, il Catanzaro tornerà al Ceravolo per affrontare la Virtus Entella.

Un appuntamento che, secondo l’analisi della Gazzetta del Sud, rappresenterà un’occasione importante per conquistare punti contro una formazione che sta mostrando un rendimento migliore in trasferta rispetto alle gare casalinghe.

Domenica 13 dicembre arriverà poi un’altra sfida particolarmente difficile: la trasferta contro il Modena.

Gli emiliani occupano attualmente il secondo posto in classifica e rappresentano una delle principali inseguitrici del Palermo.

Il rilancio di Andrea Belotti sta offrendo alla formazione modenese gol ed esperienza, contribuendo a consolidarne le ambizioni.

Arezzo ed Empoli, due sfide decisive prima della fine dell’anno

Il girone d’andata si concluderà con due partite casalinghe.

Domenica 20 dicembre il Catanzaro ospiterà l’Arezzo, mentre il 27 dicembre sarà la volta dell’Empoli.

Due incontri che, considerando l’attuale situazione di classifica, assumono i contorni di scontri diretti.

Per i giallorossi sarà fondamentale arrivare a questi appuntamenti avendo già raccolto punti nelle precedenti giornate.

Il calendario propone dunque una combinazione di sfide contro le prime della classe, trasferte complicate e confronti con avversarie impegnate nella stessa zona di classifica.

Catanzaro, Iemmello e Pafundi tornano in gruppo

Nel frattempo, arrivano indicazioni positive dall’infermeria.

Pietro Iemmello e Simone Pafundi hanno superato i problemi influenzali e sono tornati ad allenarsi nella seduta pomeridiana svolta a Giovino.

La squadra ha effettuato due sessioni di lavoro, mentre Di Francesco rimane l’unico calciatore attualmente in infermeria.

Il recupero di Iemmello e Pafundi rappresenta una notizia importante in vista della sfida contro il Palermo.

Catanzaro-Palermo, attesa per le decisioni sui tifosi ospiti

Resta aperta anche la questione relativa alla presenza dei sostenitori rosanero al Ceravolo.

Come riferisce la Gazzetta del Sud, sono attese le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, viene considerato scontato il divieto di trasferta per i tifosi siciliani, anche se si attende ancora la decisione ufficiale.

Per la successiva partita contro la Juve Stabia, anch’essa considerata a rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, i tifosi del Catanzaro residenti nella provincia dovranno essere in possesso della fidelity card del club per acquistare i biglietti del settore ospiti.

Il Catanzaro si prepara dunque a un periodo particolarmente intenso, con otto gare che potrebbero cambiare il volto della sua stagione.

Si comincia dal Palermo di Inzaghi, avversario che arriva in Calabria da capolista imbattuta e con l’obiettivo di proseguire la propria marcia verso la promozione.