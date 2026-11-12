Gazzetta dello Sport: “Guardiola, gli Stati Uniti sognano il colpo: Pep candidato alla panchina della Nazionale dopo Pochettino”

Gli Stati Uniti sognano Pep Guardiola per la panchina della Nazionale. La federazione americana starebbe valutando la possibilità di affidare al tecnico catalano la guida della selezione a stelle e strisce, approfittando del possibile addio di Mauricio Pochettino, accostato al Manchester United.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un ritorno di fiamma: la federazione statunitense aveva già cercato Guardiola nell’estate del 2024, prima di scegliere proprio Pochettino. Adesso potrebbe presentarsi una nuova occasione per convincere l’ex allenatore del Manchester City a intraprendere la sua prima esperienza alla guida di una Nazionale.





Manchester United, Pochettino verso la panchina: Carrick rischia l’esonero

La possibile svolta nasce dalla situazione complicata del Manchester United.

Secondo le indiscrezioni riportate, Mauricio Pochettino avrebbe raggiunto un accordo verbale con Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza e responsabile della gestione sportiva dei Red Devils.

Ratcliffe avrebbe incontrato nel Principato di Monaco l’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox per valutare il futuro di Michael Carrick.

Il Manchester United attraversa infatti una crisi profonda: dopo dieci giornate occupa il penultimo posto della Premier League, a pari punti con il Sunderland, con appena otto punti e una sola vittoria, conquistata il 30 agosto.

La squadra ha nove punti in meno rispetto allo stesso momento della stagione precedente.

Per ritrovare una situazione altrettanto complicata bisogna tornare al 1986, anno in cui arrivò sulla panchina dello United Alex Ferguson.

L’eventuale trasferimento di Pochettino a Manchester libererebbe quindi la guida tecnica della Nazionale americana.

Stati Uniti, Guardiola era già stato cercato nel 2024

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, citando le indiscrezioni di The Athletic, la federazione statunitense avrebbe individuato in Guardiola il candidato ideale per aprire un nuovo ciclo.

Non sarebbe il primo tentativo.

Nell’estate del 2024 gli Stati Uniti avevano già sondato la disponibilità dell’allenatore catalano, scegliendo successivamente Pochettino.

Guardiola era stato avvicinato anche dalla FIGC durante l’estate, quando Paolo Maldini e Leonardo si erano recati a Barcellona per provare a convincerlo ad assumere la guida della Nazionale italiana.

Il presidente federale Giovanni Malagò aveva successivamente spiegato i motivi del rifiuto.

«Lui è stato onesto. È un signore. Ha rifiutato perché vuole stare vicino alla famiglia».

La volontà di dedicare maggiore tempo alla vita privata aveva dunque prevalso sulla possibilità di iniziare immediatamente una nuova avventura professionale.

Guardiola e il legame con gli Stati Uniti: «Un Paese affascinante»

Il rapporto tra Guardiola e gli Stati Uniti ha radici profonde.

Dopo aver conquistato 14 trofei in quattro stagioni alla guida del Barcellona, nel 2012 il tecnico aveva deciso di concedersi un periodo sabbatico, trasferendosi con la famiglia a New York, in un appartamento nei pressi di Central Park.

Un’esperienza che gli aveva consentito di allontanarsi temporaneamente dalle pressioni del calcio europeo.

Negli anni successivi, Guardiola aveva espresso parole di apprezzamento nei confronti del movimento calcistico americano.

«Gli Stati Uniti sono un Paese affascinante in cui cercare di costruire un progetto a lungo termine e riuscire a portare la nazionale al livello successivo. Il potenziale è evidente, vista la popolazione, la diffusione dello sport e così via».

Dichiarazioni che oggi tornano d’attualità alla luce del possibile interessamento della federazione statunitense.

Guardiola e la famiglia: «Voglio vedere molto di più i miei figli»

Il principale ostacolo all’operazione potrebbe essere rappresentato proprio dalla volontà dell’allenatore di continuare il proprio periodo di pausa.

Dopo dieci anni intensi e ricchi di successi al Manchester City, Guardiola aveva spiegato di voler recuperare tempo da dedicare a sé stesso e ai propri familiari.

«Sto cercando di capire anche uno dei motivi per cui ho deciso di fermarmi: prendermi un po’ più cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. E io non sono più giovane, sono già arrivato a 55 anni e la prospettiva cambia un po’».

Il tecnico non aveva comunque escluso un futuro ritorno in panchina.

«Forse un giorno mi sveglierò e dirò, ok, voglio tornare. Ma ora non lo sento».

Da quelle dichiarazioni sono trascorsi quasi cinque mesi e la federazione americana spera che il periodo di riflessione possa aver modificato le sue intenzioni.

Nations League, gli Stati Uniti hanno tempo per convincere Guardiola

Gli Stati Uniti stanno preparando i quarti di finale della CONCACAF Nations League contro Haiti.

La gara d’andata è prevista sabato a Miami, mentre il ritorno si disputerà il 17 novembre a Cincinnati.

Successivamente, oltre a un’amichevole contro la Giamaica programmata per il 13 dicembre, la Nazionale americana non avrà altri impegni fino alla finestra internazionale del 22-30 marzo, qualora dovesse qualificarsi per la fase finale della competizione.

Un calendario che potrebbe consentire alla federazione di gestire senza particolare fretta l’eventuale cambio di allenatore.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero quindi circa quattro mesi per provare a convincere Guardiola ad accettare il progetto.

Guardiola negli Stati Uniti, decisivo il rapporto con Sunil Gulati

L’aspetto economico non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, né per la federazione statunitense né per Guardiola.

Anche la composizione dello staff tecnico potrebbe essere gestita attraverso i collaboratori che hanno accompagnato il catalano durante la sua carriera.

Tra questi figurano Manel Estiarte, storico uomo di fiducia dell’allenatore, e Juanma Lillo, già suo vice al Manchester City e attualmente collaboratore tecnico del commissario tecnico del Messico Rafa Márquez.

Un ruolo importante nei possibili contatti potrebbe essere svolto anche da Sunil Gulati, ex presidente della federazione statunitense, che mantiene un ottimo rapporto personale con Guardiola.

Già nel 2022 Gulati aveva suggerito al tecnico la possibilità di allenare un giorno la Nazionale americana.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la decisione dipenderà soprattutto dalla volontà dello stesso Guardiola di tornare ad allenare.

Dopo le esperienze con Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, la panchina degli Stati Uniti rappresenterebbe una sfida completamente diversa: la prima alla guida di una Nazionale.

Il progetto americano potrebbe offrirgli l’opportunità di costruire un nuovo ciclo, ma prima sarà necessario capire se Pep sia pronto a interrompere il periodo sabbatico e tornare protagonista nel calcio internazionale.