Pastore si schiera con Infantino: lettera con Zanetti e Cambiasso a sostegno del presidente Fifa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

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Javier Pastore torna sotto i riflettori, questa volta fuori dal campo. L’ex fantasista del Palermo e della Roma ha firmato insieme a Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso una lettera pubblica a sostegno di Gianni Infantino, presidente della Fifa, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

I tre ex nazionali argentini hanno voluto sottolineare il percorso compiuto dalla Fifa nell’ultimo decennio e, in particolare, il maggiore coinvolgimento di calciatori ed ex calciatori all’interno delle istituzioni calcistiche.


Pastore, Zanetti e Cambiasso: «I calciatori hanno ora una voce e un ruolo reale»

Nel documento congiunto viene evidenziato proprio questo aspetto: «Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all’impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva».

Pastore, Zanetti e Cambiasso proseguono sottolineando il cambiamento avvenuto: «Calciatori ed ex calciatori, attraverso il loro coinvolgimento in comitati, progetti e gruppi di lavoro, hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport».

Nella lettera viene inoltre ribadita l’importanza sociale del calcio: «Abbiamo constatato in prima persona come il calcio cambi le vite, migliori le società e porti più opportunità alle persone in tutto il mondo».

Pastore senza incarichi, Zanetti e Cambiasso già nella Fifa

Differenti sono i rapporti dei tre argentini con l’organizzazione. Javier Zanetti ricopre la carica di vicepresidente del Comitato per la Responsabilità Sociale della Fifa, con mandato fino al 2029, mentre Esteban Cambiasso fa parte del Gruppo di Studio Tecnico della federazione internazionale.

Javier Pastore, invece, non ricopre incarichi formali all’interno della Fifa, ma ha scelto comunque di condividere integralmente il messaggio di sostegno a Infantino.

Una presa di posizione che assume particolare rilievo anche per il passato dell’argentino con il Palermo, club con cui il “Flaco” si impose nel calcio italiano prima del trasferimento al Paris Saint-Germain.

Anche Cannavaro, Vieri e Materazzi con Infantino

Pastore, Zanetti e Cambiasso non sono gli unici grandi ex calciatori ad essersi schierati dalla parte del presidente Fifa. Anche Fabio Cannavaro, Christian Vieri e Marco Materazzi hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno.

«Negli ultimi 10 anni il calcio mondiale è migliorato. Negli ultimi 10 anni i calciatori e le calciatrici sono tornati al centro. Negli ultimi 10 anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un gran lavoro», è il messaggio sottoscritto a sostegno del dirigente.

Il fronte degli ex campioni non è però compatto. Nei giorni precedenti Juan Sebastián Verón, Robert Pires e Mikaël Silvestre avevano manifestato posizioni critiche nei confronti di Infantino.

La presa di posizione di Pastore e degli altri ex calciatori arriva dunque in una fase particolarmente delicata per il governo del calcio mondiale, mentre si avvicinano i prossimi appuntamenti elettorali della Fifa.

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