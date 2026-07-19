Pastore: «L’Argentina ha cuore e mentalità. Palermo? Spero possa tornare in Serie A»

A poche ore dalla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna, Javier Pastore ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sia sulle possibilità dell’Albiceleste di confermarsi campione del mondo sia sul momento del Palermo, squadra alla quale è rimasto profondamente legato.

L’ex fantasista rosanero ha mostrato grande fiducia nella nazionale argentina, sottolineando il percorso compiuto dalla squadra durante il torneo.





«Speriamo, speriamo. La verità è che la squadra ce l’abbiamo, i ragazzi hanno dimostrato tanto carattere in tutte queste partite. Adesso è una partita sola, si gioca tutto in questi 90 minuti o 120 minuti e dopo vedremo. Però noi argentini abbiamo tanta, tanta fiducia».

Pastore ha poi elogiato la mentalità dell’Albiceleste, capace di reagire anche nei momenti più complicati della competizione.

«È un’Argentina che sinceramente viene da tanti anni in cui fa bene, vince e sa vincere, che è la cosa più importante. Anche nei momenti più difficili, quando deve rimontare o subisce un gol, loro hanno una mentalità e un cuore che veramente fanno paura. Noi siamo contenti perché le partite le viviamo con tanta ansia e sappiamo che in qualsiasi momento possono vincere».

Infine, da tifoso del Palermo e con il forte legame familiare con la città, Pastore ha rivolto un pensiero ai rosanero, esprimendo fiducia per il futuro della società e della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

«Speriamo, speriamo di sì. La verità è che hanno fatto un bel percorso anche quest’anno, peccato che sono rimasti lì anche nei play-off. Però ogni anno si migliorano le cose in società, anche nel centro sportivo. Tante cose che sembrano non importanti, però veramente lo sono. Speriamo quest’anno. Sono andato tante volte allo stadio quest’anno, allora spero di fare lo stesso l’anno prossimo e speriamo che il Palermo possa tornare in Serie A».