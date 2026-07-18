Palermo-Ingolstadt 0-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
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Il Palermo cade nella seconda amichevole del ritiro in Val Gardena. Dopo il successo nella prima uscita contro il Gardena, i rosanero alzano il livello del confronto ma vengono superati 1-0 dai tedeschi dell’Ingolstadt, formazione più avanti nella preparazione estiva.

A decidere la sfida è il gol di Drakulic nella ripresa, che permette ai tedeschi di portare a casa la vittoria. Le indicazioni migliori per la squadra di Filippo Inzaghi arrivano comunque dal primo tempo, quando i rosanero hanno mostrato una buona intensità e, per diversi minuti, hanno creato con continuità i presupposti per trovare la rete.


Nella seconda frazione, invece, il Palermo è apparso meno brillante. I numerosi cambi hanno abbassato il ritmo della squadra e i calciatori subentrati non sono riusciti a dare l’apporto sperato, rendendo la ripresa decisamente più piatta rispetto ai primi 45 minuti.

Ecco gli highlights del match.

 

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