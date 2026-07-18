Palermo, Mirri: «Siamo una delle più grandi società italiane. L’obiettivo è la serie A»

Dario Mirri non si nasconde. Dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena il presidente del Palermo indica con chiarezza l’obiettivo stagionale: conquistare la promozione.

Ripercorrendo la crescita del club dall’ingresso del City Football Group, Mirri ha sottolineato i progressi compiuti.





«Da quando è arrivato il City Football Group il Palermo è diventato una delle più grandi società italiane e forse anche europee. Manca però il pezzo fondamentale: i risultati sul campo».

Per il presidente non esistono più alibi.

«Siamo tutti sotto osservazione: giocatori, allenatori, dirigenti e presidenti. Gli unici che non sono sotto osservazione sono i tifosi, che continuano a dimostrare ogni giorno cosa significhi essere il Palermo».

Alla domanda sull’obiettivo stagionale, la risposta è stata netta.

«L’obiettivo è la Serie A. Sono passate quattro stagioni, il tempo che prima era un’opportunità adesso diventa un limite. Ora vogliamo vincere».

Mirri ha ricordato le delusioni degli ultimi campionati, dai playoff mancati fino all’eliminazione di Catanzaro.

«Ogni anno è mancato qualcosa. Ci vuole cattiveria agonistica, umiltà e ambizione. Non abbiamo più tempo».