Palermo, Mirri: «Ora basta parole, servono i fatti. Sul nuovo stadio…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
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Il presidente del Palermo Dario Mirri ha fatto il punto sul ritiro di Santa Cristina Val Gardena, lanciando un messaggio chiaro alla squadra e soffermandosi sui passi avanti relativi al progetto del nuovo stadio.
«Le sensazioni sono quelle che abbiamo ogni anno: lavoro e obiettivi. Di parole se ne fanno tante, adesso ci vogliono i fatti», ha esordito il numero uno rosanero.

Sul fronte dell’impianto, Mirri ha confermato importanti sviluppi, ringraziando le istituzioni per il lavoro svolto.
«Il sindaco Lagalla ha dimostrato ancora una volta quanto questo progetto sia importante per tutti i palermitani. Anche il presidente della Regione Renato Schifani aveva già dato un segnale concreto qualche mese fa e voglio ringraziarli entrambi».
Il presidente ha annunciato un passaggio decisivo previsto nei prossimi giorni.
«Lunedì ci sarà un incontro con il presidente del Consiglio comunale Tantillo. Ci aspettiamo la chiusura della conferenza decisoria e poi inizieremo il confronto sulla convenzione e sulla concessione di 90 anni che consentirà al Palermo di effettuare l’investimento».


Mirri ha inoltre escluso che la vicenda Sipet possa rallentare l’iter burocratico.
«Non è più un problema. Il sindaco ha spiegato che si sta discutendo dell’1% della concessione e il bene collettivo è superiore. Grazie a questa decisione il progetto non subirà ulteriori rallentamenti».

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