Repubblica: “La maglia che sa di Zagara. Uno show all’ortofrutticolo con Miccoli e street food”

Il Palermo sceglie un palcoscenico inedito per presentare la seconda maglia della stagione e il nuovo “Zagara Kit”. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club ha deciso di spostare l’evento dal tradizionale contesto sportivo al Mercato Ortofrutticolo della città, dove venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 19, andrà in scena lo “Zagara Party”, una serata pensata per celebrare il legame tra la squadra, la tifoseria e il territorio siciliano.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la nuova divisa rappresenta un omaggio alla Conca d’Oro e agli agrumi che hanno reso celebre la Sicilia nel mondo. La scelta del Mercato Ortofrutticolo come sede della presentazione vuole valorizzare proprio le radici agricole e commerciali dell’isola, trasformando il lancio della maglia in un evento che esalta l’identità culturale del territorio.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, uno dei momenti più attesi della serata sarà il ritorno di Fabrizio Miccoli. L’ex capitano rosanero sarà protagonista di un talk insieme alla giornalista Sarah Castellana, preceduto dall’intervento del comico e tifoso del Palermo Lupetto. Miccoli ripercorrerà i ricordi più significativi della sua esperienza in maglia rosanero davanti ai tifosi.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, dopo la presentazione spazio alla musica e all’intrattenimento. Sul palco si esibiranno i Kimolìa, già protagonisti dell’animazione al Barbera nella scorsa stagione, seguiti dal DJ set di Dj Tropea. L’area dell’evento ospiterà inoltre stand dedicati allo street food siciliano e diverse challenge calcistiche aperte al pubblico, con premi e gadget per i partecipanti.

Infine, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea che l’accesso allo “Zagara Party” sarà possibile acquistando un biglietto da 8 euro, comprensivo di una consumazione, disponibile sul sito ufficiale del Palermo. I primi cento tifosi che acquisteranno la nuova maglia presso lo store del Barbera, a partire dal 20 luglio, riceveranno inoltre un pass prioritario per due persone che consentirà di incontrare Fabrizio Miccoli durante una sessione esclusiva di foto e autografi.