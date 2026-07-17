Palermo, Palumbo: «Siamo pronti a ripartire, quest’anno voglio dare di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palumbo2

Dal ritiro in Val Gardena, Antonio Palumbo ha aperto la conferenza stampa con un pensiero rivolto a Silvio Baldini, colpito dalla recente scomparsa della figlia Valentina. Il trequartista ha voluto esprimere la vicinanza del gruppo rosanero al tecnico.

«Volevo fare le condoglianze, a nome mio e di tutta la squadra, a Silvio Baldini per la perdita della figlia», ha dichiarato Palumbo.


Successivamente il centrocampista ha parlato della propria condizione fisica, evidenziando di essere arrivato al ritiro in una forma decisamente migliore rispetto alla passata stagione. «Ci tenevo ad arrivare in condizioni migliori rispetto all’anno scorso. Penso di aver perso le prime dieci partite, quest’anno non voglio perdere nulla». Sulle indiscrezioni societarie ha poi scherzato: «Non mi piace leggere i giornali. Siamo una squadra colta, preferiamo leggere un libro», ha detto sorridendo.

Palumbo è tornato anche sull’ultima stagione, riconoscendo che il percorso della squadra non è stato sufficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati. «Abbiamo fatto un buon campionato, non è bastato, si deve fare meglio. La mia annata? Dovevo arrivare in condizioni migliori, magari avrei fatto qualcosa in più». Infine, sul suo ruolo in campo, ha aggiunto: «Nel mio ruolo ti devi muovere tanto e cercare di capire che spazio occupare, cambierà poco rispetto all’anno scorso».

Altre notizie

De-Angelis_0012

Palermo, Stefano De Angelis è il nuovo allenatore della Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Scomparsa Valentina Baldini: il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Grave lutto per Silvio Baldini: muore la figlia Valentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
hernani

Tuttosport: “Palermo, Hernani suona la carica: «Il lavoro ci porterà in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Gazzetta dello Sport: “Palermo, accordo per Fortin. Sudtirol, doppio rinforzo dal Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Screenshot 2026-07-17 081215

Repubblica: “Palermo, Hernani carica i rosa. Rao e Bozzolan sempre più vicini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, lavoro verso l’Ingolstadt. Al via la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta in pole. Osti prepara il nuovo assalto agli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin e Bozzolan vicini: il mercato punta sui giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
corvino

Corriere dello Sport: “City Football Group riflette sul Palermo, Corvino resta un’ipotesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Screenshot-2026-05-28-alle-13.56.34-03c4006a3211-1920x1161

Di Marzio: “Palermo, raggiunto l’accordo con il Lens per Fortin”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 181857

Palermo, variazione di campo per l’amichevole contro il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026

Ultimissime

palumbo2

Palermo, Palumbo: «Siamo pronti a ripartire, quest’anno voglio dare di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
De-Angelis_0012

Palermo, Stefano De Angelis è il nuovo allenatore della Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Scomparsa Valentina Baldini: il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Grave lutto per Silvio Baldini: muore la figlia Valentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Screenshot 2026-07-17 092854

66 Lottery Expert Guide for First-Time Users

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026