Tuttosport: “Palermo, Hernani suona la carica: «Il lavoro ci porterà in Serie A»”

Il Palermo presenta uno dei colpi più importanti del proprio mercato estivo, mentre sullo sfondo continuano le riflessioni del City Football Group sull’organizzazione del club. Come racconta Tuttosport, il protagonista della giornata è Hernani, centrocampista brasiliano reduce da due promozioni in Serie A tra Parma e Monza e pronto a mettere la propria esperienza al servizio dei rosanero.

Secondo Tuttosport, il City Football Group starebbe valutando il rendimento della dirigenza dopo le ultime stagioni in Serie B, chiuse con risultati al di sotto delle aspettative. Le indiscrezioni parlano di riflessioni interne che coinvolgerebbero l’assetto societario, anche se al momento non emergono segnali concreti di cambiamenti immediati per figure come Carlo Osti, Giovanni Gardini e Riccardo Bigon.





Come evidenzia ancora Tuttosport, Hernani ha spiegato i motivi della sua scelta, indicando Filippo Inzaghi come elemento decisivo: «Sono orgoglioso di essere qui e molto felice di indossare questa maglia. Inzaghi è stato determinante, conoscevo già il suo modo di lavorare e la sua passione è contagiosa. Ogni giorno ci spinge a dare qualcosa in più».

Per Tuttosport, il brasiliano ha fissato anche la strada per raggiungere l’obiettivo della promozione: «Lo scorso anno il Palermo ha fatto cose buone, ma non è bastato. Dobbiamo proseguire su quella strada e migliorare ancora. Il lavoro sarà la ricetta per arrivare in Serie A. Io darò il 110% per questa maglia e sono pronto a mettermi a disposizione della squadra nel ruolo che deciderà il mister».

Secondo Tuttosport, il club guarda anche agli appuntamenti internazionali della tournée australiana. Dal 5 al 10 agosto nascerà “Casa Sicilia”, quartier generale rosanero a Fremantle, dove sono previsti eventi dedicati alla comunità siciliana residente in Australia in occasione delle sfide contro Melbourne City e Juventus.

Infine, Tuttosport conferma che il Palermo è vicino a definire anche un nuovo innesto tra i pali. Il prescelto per il ruolo di vice Joronen è Mattia Fortin, portiere di proprietà del Lens ed ex Padova, destinato a rinforzare il reparto in vista della nuova stagione.