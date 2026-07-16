Palermo, Hernani si presenta: «Inzaghi è stato fondamentale per la mia scelta»

Hernani si è presentato con entusiasmo nella sua nuova avventura al Palermo, evidenziando l’orgoglio di indossare la maglia rosanero e la determinazione nel proseguire il percorso avviato dalla squadra nella scorsa stagione.

Il centrocampista ha ricordato le promozioni conquistate con Parma e Monza, spiegando quale sia la ricetta per raggiungere traguardi importanti: «Bisogna lavorare per arrivare all’obiettivo. Ci vuole passione. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia, sono contento di essere qui. Dobbiamo continuare quanto fatto l’anno scorso. Sono contento dell’impatto avuto col Monza, lavoriamo per divertirci e gioire, perché il lavoro che facciamo è il più bello del mondo».





Hernani ha poi sottolineato il ruolo decisivo di Filippo Inzaghi nella sua scelta di approdare in Sicilia: «Inzaghi è sempre stato importante per me. La sua passione e voglia di fare questo mestiere mi hanno colpito. Lo conosco bene. Mi metto a disposizione della squadra. Stiamo lavorando, mi sto inserendo con i miei compagni. Conosco Inzaghi, so come lavora. È stata fondamentale la sua presenza per la mia scelta».

Infine, il brasiliano ha ribadito gli obiettivi personali e collettivi per questa fase della preparazione: «Vorrei avere continuità fisica in questo ritiro. Sono in Italia dal 2019, ho capito come funziona il calcio italiano. Cerco di mettere qualità e disponibilità. Farò tutto al 110%. Stiamo lavorando, c’è tanto da fare. Ci stiamo conoscendo, poi deciderà l’allenatore chi scenderà in campo. Si gioca in 16. Abbiamo il nostro obiettivo e dobbiamo lavorare come un gruppo solido».