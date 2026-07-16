Giornale di Sicilia: “Pohja, il 4-2-3-1 e i rinforzi Il primo Palermo ne fa otto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 073946

Il Palermo inaugura il precampionato con un largo successo e le prime indicazioni positive per Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero superano 8-0 il Gherdëina nella prima amichevole del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, mostrando già i primi automatismi del nuovo 4-2-3-1.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il risultato passa in secondo piano rispetto ai segnali offerti dalla squadra. Nel primo tempo sono andati a segno Johnsen e le doppiette di Le Douaron e Pohjanpalo, mentre nella ripresa hanno completato il tabellino Anghileri, Vasic con una spettacolare semirovesciata e Ranocchia su calcio di rigore.


Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha confermato molte delle certezze della passata stagione. Pohjanpalo ha subito mostrato il proprio fiuto del gol, Johnsen è apparso più coinvolto nella manovra offensiva e Augello e Pierozzi hanno spinto con continuità sulle corsie laterali. Positivo anche l’impatto dei nuovi acquisti: Estevez ha garantito equilibrio in mezzo al campo, Hernani ha fatto intravedere qualità tecniche importanti e Cassandro ha convinto sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Da segnalare anche la prestazione di Vasic, autore di un gran gol nonostante il suo futuro sembri destinato a essere lontano da Palermo.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle principali novità è stato il ritorno di Gomes nell’undici titolare al fianco di Estevez in mediana. Inzaghi ha schierato inizialmente Joronen tra i pali, Cassandro, Bani, Magnani e Augello in difesa, Hernani alle spalle di Pohjanpalo con Le Douaron e Johnsen sugli esterni. Nella ripresa spazio a un undici completamente rinnovato con l’inserimento dei giovani Avena e Anghileri. L’assenza di Desplanches dalla distinta conferma inoltre il suo ormai imminente trasferimento al Frosinone.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea anche le novità relative ai numeri di maglia. Johnsen lascia il numero 7 per indossare il 17, Hernani sceglie il 23, Estevez il 24 e Cassandro mantiene il numero 84, già utilizzato nelle sue precedenti esperienze. Dopo una giornata di lavoro leggero, il Palermo tornerà in campo dopodomani per affrontare l’Ingolstadt, formazione della terza serie tedesca.

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (21) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 075800

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin per la porta: il portiere del Lens è il favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
renzo barbera tifosi cancelli

Corriere dello Sport: “Barbera, il 20 luglio riunione decisiva. Il progetto supera i 300 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 063216

Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Johnsen deve segnare 7-8 gol»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
SALUSTRI

TMW: “Palermo e Catanzaro seguono Salustri, il Teramo prova a blindare il talento classe 2007”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Pedullà: “Il City Football Group valuta il management del Palermo. Obiettivo massima competitività”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-15 212846

Palermo-Gherdeina 8-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 211908

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Dobbiamo cercare di migliorare i 72 punti dello scorso anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 210735

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Dobbiamo conquistare la Serie A con il sudore e la voglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 205358

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Da Johnsen pretendo 10 gol. Modulo? Quest’anno cambieremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 203642

Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Vedo grande carica e positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-16 073946

Giornale di Sicilia: “Pohja, il 4-2-3-1 e i rinforzi Il primo Palermo ne fa otto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 075800

Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin per la porta: il portiere del Lens è il favorito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
5008b55ca1

Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026