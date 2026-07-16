Giornale di Sicilia: “Pohja, il 4-2-3-1 e i rinforzi Il primo Palermo ne fa otto”

Il Palermo inaugura il precampionato con un largo successo e le prime indicazioni positive per Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero superano 8-0 il Gherdëina nella prima amichevole del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, mostrando già i primi automatismi del nuovo 4-2-3-1.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il risultato passa in secondo piano rispetto ai segnali offerti dalla squadra. Nel primo tempo sono andati a segno Johnsen e le doppiette di Le Douaron e Pohjanpalo, mentre nella ripresa hanno completato il tabellino Anghileri, Vasic con una spettacolare semirovesciata e Ranocchia su calcio di rigore.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha confermato molte delle certezze della passata stagione. Pohjanpalo ha subito mostrato il proprio fiuto del gol, Johnsen è apparso più coinvolto nella manovra offensiva e Augello e Pierozzi hanno spinto con continuità sulle corsie laterali. Positivo anche l’impatto dei nuovi acquisti: Estevez ha garantito equilibrio in mezzo al campo, Hernani ha fatto intravedere qualità tecniche importanti e Cassandro ha convinto sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Da segnalare anche la prestazione di Vasic, autore di un gran gol nonostante il suo futuro sembri destinato a essere lontano da Palermo.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle principali novità è stato il ritorno di Gomes nell’undici titolare al fianco di Estevez in mediana. Inzaghi ha schierato inizialmente Joronen tra i pali, Cassandro, Bani, Magnani e Augello in difesa, Hernani alle spalle di Pohjanpalo con Le Douaron e Johnsen sugli esterni. Nella ripresa spazio a un undici completamente rinnovato con l’inserimento dei giovani Avena e Anghileri. L’assenza di Desplanches dalla distinta conferma inoltre il suo ormai imminente trasferimento al Frosinone.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea anche le novità relative ai numeri di maglia. Johnsen lascia il numero 7 per indossare il 17, Hernani sceglie il 23, Estevez il 24 e Cassandro mantiene il numero 84, già utilizzato nelle sue precedenti esperienze. Dopo una giornata di lavoro leggero, il Palermo tornerà in campo dopodomani per affrontare l’Ingolstadt, formazione della terza serie tedesca.