Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Il Palermo può fare un grande campionato»

Il primo test stagionale contro il Gherdënia lascia sensazioni positive a Filippo Inzaghi. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalla squadra e del lavoro svolto nei primi giorni di ritiro a Santa Cristina in Val Gardena.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha elogiato il gruppo per l’approccio alla preparazione: «Sono molto contento. Vedo grande carica e positività. Il gruppo lavora molto bene. Siamo fiduciosi, la squadra si è presentata bene e i test dicono che i ragazzi si sono allenati anche durante le vacanze». Il tecnico guarda già al campionato: «Abbiamo una grande occasione. Sarà un torneo complicato, ma ci sentiamo forti e dobbiamo migliorare quanto fatto l’anno scorso».





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’allenatore ha ribadito che il risultato della prima amichevole conta relativamente: «Ora mi interessa soprattutto che nessuno si faccia male. Il risultato interessa poco, voglio vedere impegno e buone giocate. Abbiamo fatto bei gol, sappiamo dove dobbiamo migliorare e mi auguro di vedere una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione».

Sul piano tattico, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come Inzaghi abbia confermato la volontà di costruire un Palermo capace di adattarsi: «Non mi piace parlare di sistemi di gioco. Voglio trovare il vestito giusto per questa squadra. Non so se giocheremo con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, ma di sicuro giocheremo a quattro dietro». Il tecnico ha poi spiegato il ruolo dei giocatori più tecnici: «Palumbo ed Hernani possono far variare il sistema di gioco. Johnsen deve fare sette-otto gol, adesso è nella posizione giusta. Cercheremo di prendere altri giocatori per giocare con il 4-2-3-1, ma il 3-4-2-1 resta una soluzione».

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha rivolto anche un messaggio ai tifosi: «Abbiamo un debito nei loro confronti dopo gli applausi ricevuti contro il Catanzaro. Dobbiamo completare l’opera e essere all’altezza delle loro aspettative. Mi impegnerò al massimo perché sento grandissima fiducia».

Infine, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia riporta le parole del tecnico sulla gestione della rosa: «Chi è qui è importante. Non chiudo la porta a nessuno. A metà agosto dovrò fare delle scelte e qualche over dovrà andare via». Inzaghi ha poi elogiato Magnani, definendolo «un possibile nuovo acquisto» dopo i problemi della scorsa stagione, e ha aperto ai giovani della Primavera: «Se sono qui è perché li reputiamo all’altezza. Se qualcuno merita, le porte non sono chiuse per nessuno».