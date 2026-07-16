TMW: “Palermo e Catanzaro seguono Salustri, il Teramo prova a blindare il talento classe 2007”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
SALUSTRI

Il Palermo guarda anche ai giovani prospetti in vista del futuro. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club rosanero ha messo gli occhi su Damiano Salustri, esterno offensivo del Teramo protagonista dell’ultima stagione in Serie D.

Come riferisce TuttoMercatoWeb.com, il classe 2007 ha attirato l’attenzione di diversi club dopo aver collezionato 35 presenze, impreziosite da 3 gol e 11 assist tra campionato di Serie D, playoff e Coppa Italia di categoria. Numeri che hanno acceso i riflettori sul giovane talento, attualmente legato al Teramo da un contratto fino al 2028.


Secondo TuttoMercatoWeb.com, Palermo e Catanzaro stanno monitorando con attenzione la situazione del giocatore per valutare la fattibilità di un’eventuale operazione. Al momento i due club avrebbero avviato i primi sondaggi, senza che sia ancora stata presa una decisione definitiva.

Come sottolinea ancora TuttoMercatoWeb.com, non è scontato che, in caso di trasferimento, Salustri rimanga subito in Serie B. Intanto il Teramo si starebbe già guardando intorno alla ricerca di un possibile sostituto, segnale di come l’interesse nei confronti del giovane esterno sia concreto.

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