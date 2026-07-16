Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
5008b55ca1

Sfuma definitivamente la pista che portava Elseid Hysaj al Lecce. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino albanese non vestirà la maglia giallorossa dopo che il club salentino ha deciso di cambiare strategia sul mercato. Il nodo principale è stato legato alle garanzie tecniche richieste dal giocatore, intenzionato ad avere un posto da titolare, condizione che il Lecce non ha potuto assicurare vista la presenza in rosa di Danilo Veiga. Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che i salentini stanno valutando altri obiettivi, mentre resta solo un’ipotesi il nome dell’attaccante nigeriano Gift Orban, rientrato all’Hoffenheim dopo l’esperienza all’Hellas Verona.

Tra le novità riportate dal Corriere dello Sport c’è anche il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi, il cui rinnovo non è andato a buon fine. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato nelle prossime settimane.


In Serie B, il Frosinone è vicino a chiudere per Sebastiano Desplanches, che dovrebbe arrivare in prestito dal Palermo. Il portiere rosanero è destinato a ricoprire inizialmente il ruolo di vice di Lorenzo Palmisani, anche se quest’ultimo continua ad attirare l’interesse di diversi club. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Frosinone continui a valutare il proprio numero uno tra i 7 e gli 8 milioni di euro, senza escludere una futura cessione con permanenza in prestito.

Prosegue anche il lavoro del Cagliari, che mantiene vivi i contatti con l’Atalanta per arrivare a Daniel Maldini. Il Corriere dello Sport spiega che l’operazione resta impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, nell’ambito dei rapporti consolidati tra i due club dopo il trasferimento di Gianluca Gaetano a Bergamo. Parallelamente, la Dea è ormai vicinissima a chiudere per il giovane talento Kerim Alajbegovic, che ha già espresso il proprio gradimento per il progetto nerazzurro. Per la difesa rossoblù resta invece prioritario il profilo di Raphael Kofler del Südtirol.

Il Corriere dello Sport riferisce infine che il Como ha ufficializzato l’acquisto di Mattia Liberali, che ha firmato un contratto fino al 2031. Il giovane talento è stato accolto con entusiasmo anche da Cesc Fabregas, che ne ha esaltato qualità tecniche e creatività. Il club lariano ha inoltre tesserato il promettente attaccante norvegese Mohamed El Fezani, mentre il Torino continua a lavorare per il portiere Lucas Perri, in attesa che il Leeds individui il sostituto.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
SALUSTRI

TMW: “Palermo e Catanzaro seguono Salustri, il Teramo prova a blindare il talento classe 2007”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
images

Padova, vicino il colpo Verde: trattativa in chiusura con la Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 194716

Pisa, UFFICIALE: arriva Leone dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Immagine

Avellino, anche Mellino verso la Serie C: il Treviso accelera per il terzino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo monza 0-3 (103) ravanelli vasic

Sampdoria, accelerata per Ravanelli: passi avanti nella trattativa con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
747643331_1518671620000994_4832439020604922493_n

Vicenza, ufficiale l’arrivo di Franck Tsadjout: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Luca-Mazzitelli-Imago-COPERTINA-1024x576

Mazzitelli, futuro ancora da decidere: il Verona valuta il centrocampista del Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l’archiviazione per Rocchi e l’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Spezia 1-0 (1) di bartolo

Palermo, Di Bartolo passa all’Altamura in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 100131

Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

5008b55ca1

Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
renzo barbera tifosi cancelli

Corriere dello Sport: “Barbera, il 20 luglio riunione decisiva. Il progetto supera i 300 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti cerca quattro rinforzi. Bozzolan e Rao restano le priorità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 063216

Corriere dello Sport: “Inzaghi: «Siamo in debito con i tifosi. Johnsen deve segnare 7-8 gol»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026