Corriere dello Sport: “Lecce, sfuma Hysaj. Cagliari insiste per Maldini. Le trattative del giorno in Serie A”

Sfuma definitivamente la pista che portava Elseid Hysaj al Lecce. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino albanese non vestirà la maglia giallorossa dopo che il club salentino ha deciso di cambiare strategia sul mercato. Il nodo principale è stato legato alle garanzie tecniche richieste dal giocatore, intenzionato ad avere un posto da titolare, condizione che il Lecce non ha potuto assicurare vista la presenza in rosa di Danilo Veiga. Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che i salentini stanno valutando altri obiettivi, mentre resta solo un’ipotesi il nome dell’attaccante nigeriano Gift Orban, rientrato all’Hoffenheim dopo l’esperienza all’Hellas Verona.

Tra le novità riportate dal Corriere dello Sport c’è anche il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi, il cui rinnovo non è andato a buon fine. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato nelle prossime settimane.





In Serie B, il Frosinone è vicino a chiudere per Sebastiano Desplanches, che dovrebbe arrivare in prestito dal Palermo. Il portiere rosanero è destinato a ricoprire inizialmente il ruolo di vice di Lorenzo Palmisani, anche se quest’ultimo continua ad attirare l’interesse di diversi club. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Frosinone continui a valutare il proprio numero uno tra i 7 e gli 8 milioni di euro, senza escludere una futura cessione con permanenza in prestito.

Prosegue anche il lavoro del Cagliari, che mantiene vivi i contatti con l’Atalanta per arrivare a Daniel Maldini. Il Corriere dello Sport spiega che l’operazione resta impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, nell’ambito dei rapporti consolidati tra i due club dopo il trasferimento di Gianluca Gaetano a Bergamo. Parallelamente, la Dea è ormai vicinissima a chiudere per il giovane talento Kerim Alajbegovic, che ha già espresso il proprio gradimento per il progetto nerazzurro. Per la difesa rossoblù resta invece prioritario il profilo di Raphael Kofler del Südtirol.

Il Corriere dello Sport riferisce infine che il Como ha ufficializzato l’acquisto di Mattia Liberali, che ha firmato un contratto fino al 2031. Il giovane talento è stato accolto con entusiasmo anche da Cesc Fabregas, che ne ha esaltato qualità tecniche e creatività. Il club lariano ha inoltre tesserato il promettente attaccante norvegese Mohamed El Fezani, mentre il Torino continua a lavorare per il portiere Lucas Perri, in attesa che il Leeds individui il sostituto.