Pisa, UFFICIALE: arriva Leone dalla Juve Stabia

Dopo la retrocessione in Serie B, si muove sul mercato il Pisa per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Bianco. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo dalla Juve Stabia di Giuseppe Leone. Il centrocampista, classe 2001, arriva a titolo definitivo.

Questo il comunicato del club:





“Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SS Juve Stabia per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Leone. Centrocampista, classe 2001, Leone è cresciuto calcisticamente nella Juventus, Società che lo ha accompagnato fino al debutto tra i Professionisti avvenuto nella stagione 2020-21; in due campionati di Serie C con la Next Gen colleziona 60 presenze (1 assist). Nella stagione 2022-2023 passa al Siena, in Serie C, e con i bianconeri mette a referto 36 presenze. L’anno successivo arriva il trasferimento alla Juve Stabia, squadra con cui conquista subito la promozione in Cadetteria, contribuendo poi da protagonista (111 presenze, 6 gol, 7 assist) alla scalata delle Vespe fino ai Playoff raggiunti nella stagione appena conclusasi. Per lui anche 42 presenze in maglia Azzurra in tutte le categorie giovanili dall’Under 16 fino all’Under 20. Giuseppe adesso è un calciatore del Pisa SC. In bocca al lupo!”