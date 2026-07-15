Tuttosport: “Veroli conteso. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti. Secondo Tuttosport, il Benevento mette a segno il colpo Leonardo Sernicola, mentre l’Entella ufficializza l’arrivo in prestito di Giacomo Corona dal Palermo. Novità anche per Modena, Cremonese, Catanzaro, Südtirol, Mantova, Avellino, Cesena e Juve Stabia.

Come riporta Tuttosport, il Benevento ha ufficializzato l’ingaggio del terzino sinistro Leonardo Sernicola, acquistato dalla Cremonese con un contratto fino al 2029. Il club sannita non si ferma e prepara l’assalto al trequartista del Mantova Francesco Ruocco, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.





La Cremonese, riferisce Tuttosport, ha invece annunciato l’arrivo del centrocampista Fabio Gerli, prelevato a titolo definitivo dal Modena, oltre al difensore italo-brasiliano Fellipe Jack, arrivato in prestito dal Como dopo l’ultima esperienza con il Catanzaro.

In casa Modena, sottolinea Tuttosport, arriva il brasiliano Stenio Zanetti Toledo, esterno offensivo classe 2003 acquistato dal Karpaty Lviv, con contratto fino al 2029 e opzione per un’ulteriore stagione. Contestualmente il club emiliano ha blindato Giuseppe Caso, che ha rinnovato fino al 2029 dopo il rientro dal prestito al Monza.

Per quanto riguarda il Palermo, Tuttosport conferma il rinnovo di Giacomo Corona, immediatamente ceduto in prestito all’Entella per consentirgli di trovare maggiore continuità in Serie B.

Il Catanzaro ha ufficializzato il difensore Niccolò Postiglione, arrivato dal Pineto, e continua a lavorare per l’esterno offensivo Alejo Garnica, reduce dall’esperienza al Nardò.

Sempre secondo Tuttosport, il Südtirol ha definito l’acquisto dell’esterno Vasco Lopes dal Radomiak Radom e si avvicina al centrocampista islandese Bjarki Bjarkason del Venezia. Gli altoatesini sono inoltre in corsa con il Cesena per il difensore Davide Veroli, ex Palermo di proprietà del Cagliari.

Doppia ufficialità anche in casa Mantova, che accoglie il centrocampista Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli e Filippo Vesentini dall’Union Brescia.

L’Avellino, riferisce ancora Tuttosport, valuta due profili per l’attacco: Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo il prestito allo Spezia, e Luca Moro, destinato a lasciare il Sassuolo. Nel frattempo gli irpini hanno ufficializzato l’acquisto del centrocampista Luca Di Maggio dall’Inter.

Sul fronte Cesena, i romagnoli hanno annunciato l’arrivo di Maat Daniel Caprini dalla Fiorentina e continuano a seguire Luca Schirone del Pineto, oltre agli esterni Antonio Fiori del Mantova e Luca D’Andrea del Sassuolo.

Chiudono il quadro le ufficialità della Juve Stabia, che ha accolto Nicola Patané dal Verona, e della Carrarese, che ha definito gli arrivi di Tommaso Rubino, Lorenzo Romani, Giacomo Marconi e Moustapha Cissé, completando un’importante operazione di rafforzamento in vista della nuova stagione, come evidenzia Tuttosport.