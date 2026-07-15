Gazzetta dello Sport: “Calabro: «Padova, la Serie A è l’obiettivo. Palermo e le retrocesse favorite»”

Antonio Calabro non nasconde le ambizioni del nuovo Padova. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoscudato parla del progetto del club, degli obiettivi futuri e della mentalità con cui affrontare la prossima Serie B, indicando chiaramente la Serie A come traguardo da raggiungere con programmazione e continuità.

Il nuovo allenatore, come racconta la Gazzetta dello Sport, ha iniziato la sua avventura visitando la Basilica di Sant’Antonio insieme alla squadra: «Sono credente, leggo la Bibbia e ogni anno prima del ritiro vado da Padre Pio. Visitare la Basilica di Sant’Antonio era un mio desiderio. Non sono stato io ad andare dal Santo, ma è come se fosse stato lui a chiamarmi qui a Padova».





Alla vigilia dei suoi 50 anni, Calabro fissa anche il desiderio personale: «Oltre alla salute per la mia famiglia, voglio trasmettere qui, come fatto a Carrara, la mia idea di calcio. Il senso di appartenenza è la base per raggiungere obiettivi importanti».

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico abbia trovato una proprietà con idee molto chiare. «Non mi hanno chiesto la Serie A subito. È un obiettivo che abbiamo in testa, ma nei modi e nei tempi giusti. Il presidente Banzato vuole arrivare in Serie A per restarci, non per fare una comparsa».

Parole importanti anche sulla società e sull’ambiente: «Qui non c’è paura di manifestare le ambizioni. Il direttore Mirabelli trasmette perfettamente questa mentalità». Sul pubblico aggiunge: «Ho rivisto le ultime gare della scorsa stagione. Secondo me esiste un Padova prima della nuova curva e uno dopo. La squadra oggi sente la spinta della città».

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Calabro si dice pronto a gestire una piazza esigente: «Penso di essere arrivato nel posto giusto, al momento giusto e con le persone giuste. La sfida sarà restare uniti soprattutto quando arriveranno le difficoltà».

Sul mercato invita alla calma: «La rosa non è ancora completa, ma sappiamo perfettamente dove intervenire. Non abbiamo fretta: il mercato è molto vivo e sono convinto che all’inizio del campionato saremo competitivi».

L’allenatore traccia poi la griglia delle favorite per la promozione, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport: «Le tre retrocesse saranno protagoniste, così come il Palermo. La Sampdoria si sta muovendo bene, il Catanzaro arriva da una finale playoff, mentre Modena e Avellino hanno grandi ambizioni. Attenzione anche al Benevento, neopromosso ma molto competitivo».

Infine, Calabro ribadisce la propria idea di calcio: «Il calcio va verso il coraggio, ma ancora più importante è la mentalità. In Serie B serve una squadra capace di trovare sempre l’equilibrio. Le idee contano più dell’età e bisogna sapersi aggiornare continuamente».

A chiudere l’intervista alla Gazzetta dello Sport è una riflessione personale che racconta molto del suo modo di vivere il calcio e la vita: «Studio molto e continuo ad aggiornarmi, ma ogni giorno mi rendo sempre più conto che nella Bibbia c’è davvero tutto».