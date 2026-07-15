Il Secolo XIX: “Entella, arriva Corona: «Qui per crescere e giocare con continuità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

La Virtus Entella accoglie ufficialmente Giacomo Corona, uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama italiano. Come racconta Il Secolo XIX, il centravanti classe 2004 arriva dal Palermo con la formula del prestito dopo aver rinnovato il proprio contratto con il club rosanero, che continua a puntare con decisione sul suo percorso di crescita.

Secondo Il Secolo XIX, la scelta dell’Entella rappresenta un’opportunità importante sia per il Palermo sia per il giocatore. L’obiettivo è consentire a Corona di trovare quella continuità che difficilmente avrebbe avuto nella rosa di Filippo Inzaghi, impegnata a lottare per la promozione in Serie A.


Come evidenzia ancora Il Secolo XIX, figlio dell’ex attaccante Giorgio Corona, il nuovo centravanti biancoceleste è una prima punta di 195 centimetri cresciuta nel settore giovanile del Palermo. Dopo le esperienze con la Primavera di Torino ed Empoli, dove ha realizzato 19 reti nel campionato Primavera 1 ed esordito anche in Serie A, il classe 2004 si è messo in evidenza con il Pontedera segnando 11 gol tra campionato e playoff. Nella scorsa stagione è poi rientrato al Palermo, collezionando 16 presenze complessive tra Serie B, Coppa Italia e playoff.

Per Il Secolo XIX, Corona era da tempo tra gli obiettivi del direttore sportivo Matteo Superbi. Il nuovo attaccante dell’Entella ha spiegato così la propria scelta: «È stato un inseguimento lungo, c’era già stato qualcosa l’anno scorso. La fiducia dell’Entella mi rende orgoglioso e voglio ripagarla. La passata stagione è stata importante, ma ora ho voglia e bisogno di giocare. So che Chiavari rappresenta un’opportunità importante per la crescita della mia carriera».

Corona va così a rinforzare il reparto offensivo della Virtus Entella, dove raggiunge Bernat Guiu, Gigi Cuppone, Matteo Tirelli e Francesco Forte.

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