Giornale di Sicilia: “Palermo, il City segue Inzaghi da vicino. Segre torna in gruppo verso la prima amichevole”

Il City Football Group continua a far sentire la propria vicinanza al Palermo nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo la visita del Global Football Technical Director Riccardo Bigon, anche il consigliere d’amministrazione del CFG Alberto Galassi ha raggiunto il quartier generale rosanero per seguire da vicino il lavoro della squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo il Giornale di Sicilia, Galassi è arrivato insieme all’amministratore delegato Giovanni Gardini, salutando squadra e staff tecnico prima di intrattenersi a lungo con Inzaghi. Successivamente ha assistito all’allenamento a bordo campo, confermando l’attenzione con cui la galassia City sta monitorando la preparazione del Palermo, chiamato a inseguire l’obiettivo della promozione in Serie A.





Sul campo, riferisce il Giornale di Sicilia, è arrivata una notizia positiva per lo staff tecnico. Jacopo Segre, dopo aver svolto lavoro differenziato nei primi giorni di ritiro per recuperare dall’infortunio rimediato nei playoff, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, trovando anche la via del gol nella partitella grazie a un assist di Vasic. Il vicecapitano è così pronto a riprendersi un ruolo centrale in mezzo al campo, dove dovrà però confrontarsi con la concorrenza del nuovo arrivato Nahuel Estévez, giocatore dalle caratteristiche tattiche molto simili.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, oggi alle 17.30 il Palermo affronterà il Gherdëina nella prima delle cinque amichevoli previste durante il ritiro altoatesino. Un test che servirà soprattutto a Filippo Inzaghi per verificare i primi automatismi del nuovo 4-2-3-1, sistema di gioco sul quale il tecnico sta lavorando fin dall’inizio della preparazione.

Il Giornale di Sicilia evidenzia che Inzaghi darà spazio all’intera rosa, alternando i calciatori tra primo e secondo tempo e concedendo minuti anche ad alcuni giovani della Primavera. Più che il risultato, conteranno le indicazioni tattiche e atletiche in vista di una stagione che dovrà cancellare l’amarezza dell’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro e rilanciare con decisione l’assalto alla Serie A.