Palermo, le amichevoli del ritiro saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale

Il Palermo ha annunciato che tutte le amichevoli del ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale del club.

Per seguire le gare sarà sufficiente collegarsi a palermofc.com e accedere alla sezione dedicata allo streaming, dove saranno disponibili le dirette dei test estivi della squadra di Filippo Inzaghi.





Il primo appuntamento è fissato per domani, con il collegamento che prenderà il via alle 17.30, poco prima del calcio d’inizio dell’amichevole.

Un’iniziativa che consentirà ai tifosi rosanero di seguire da vicino il lavoro della squadra durante il ritiro e assistere ai primi test della nuova stagione.