Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Il Frosinone accelera per Sebastiano Desplanches. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ciociaro è in chiusura per l’arrivo del portiere classe 2003 del Palermo con la formula del prestito.

Reduce dall’ufficialità dell’acquisto di El Azzouzi, il Frosinone continua così a muoversi sul mercato e avrebbe individuato nell’estremo difensore rosanero il profilo ideale per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione di Serie A.


Desplanches, protagonista negli ultimi anni con la Nazionale Under 21, è pronto a iniziare una nuova esperienza lontano da Palermo per trovare maggiore continuità e minutaggio.

L’operazione, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai alle battute finali e potrebbe essere definita nelle prossime ore.

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