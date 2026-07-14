Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito
Il Frosinone accelera per Sebastiano Desplanches. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ciociaro è in chiusura per l’arrivo del portiere classe 2003 del Palermo con la formula del prestito.
Reduce dall’ufficialità dell’acquisto di El Azzouzi, il Frosinone continua così a muoversi sul mercato e avrebbe individuato nell’estremo difensore rosanero il profilo ideale per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione di Serie A.
Desplanches, protagonista negli ultimi anni con la Nazionale Under 21, è pronto a iniziare una nuova esperienza lontano da Palermo per trovare maggiore continuità e minutaggio.
L’operazione, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai alle battute finali e potrebbe essere definita nelle prossime ore.