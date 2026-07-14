La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

L’Arezzo continua a costruire la rosa in vista del ritorno in Serie B e mette a segno un nuovo innesto a centrocampo. La Nazione di Arezzo racconta l’arrivo di Mattia Sala, mentre il direttore sportivo Nello Cutolo fa chiarezza sulle voci che riguardavano Matteo Brunori e aggiorna anche sulle altre trattative di mercato.

Secondo La Nazione di Arezzo, il primo rinforzo della settimana è Mattia Sala, centrocampista classe 2005 arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Pisa, reduce da una positiva stagione alla Torres con 36 presenze e 2 reti. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029.





Le prime parole del nuovo acquisto sono state cariche di entusiasmo:

«Arezzo è la squadra perfetta per me. Qui ho sentito i brividi già da avversario e ora voglio dare tutto».

Come evidenzia La Nazione di Arezzo, Sala rappresenta un profilo estremamente duttile. Può essere impiegato da mezzala, da esterno di centrocampo o anche in posizione più avanzata nel 4-3-3 di Cristian Bucchi, garantendo intensità, corsa e qualità, oltre ai benefici legati al minutaggio degli under.

Sul fronte mercato, La Nazione di Arezzo riporta anche la netta presa di posizione del direttore sportivo Nello Cutolo sulle indiscrezioni relative a Matteo Brunori del Palermo:

«Non c’è alcun fondamento. Non ho mai avanzato alcuna richiesta o trattativa per Matteo che ha parametri spropositati per la nostra realtà. Dopo l’arrivo di Cerri, per il momento, altri centravanti non arriveranno».

Prosegue invece la trattativa con il Napoli per riportare in amaranto Gennaro Iaccarino. I contatti tra i due club sono continui, anche se l’accordo definitivo tarda ancora ad arrivare.

Come racconta ancora La Nazione di Arezzo, l’Arezzo resta in attesa anche degli sviluppi relativi ai giovani del Sassuolo Di Bitonto e Kevin Leone, entrambi aggregati al ritiro della prima squadra neroverde e valutati da Alberto Aquilani. L’obiettivo di Cutolo è averli a disposizione prima della partenza per il ritiro di Clusone.

Parallelamente la società è impegnata anche sul fronte delle uscite. Sono destinati a lasciare il club il portiere Trombini, i difensori De Col, Tito, Coccia e Gigli, oltre ai centrocampisti Guccione e Cortesi. In uscita anche l’attaccante Capello, mentre Viviani resta ancora sotto osservazione.

Sul campo continua la preparazione a Rigutino. La Nazione di Arezzo sottolinea che Pattarello, Chierico, Ravasio e Coppolaro stanno seguendo un programma personalizzato per recuperare dagli acciacchi della scorsa stagione e saranno gradualmente reinseriti in gruppo in vista del ritiro di Clusone. Giovedì è in programma una nuova amichevole in famiglia.

Infine, il Tribunale Federale ha inflitto un’ammenda di 1.500 euro a Stefano Bandecchi, all’epoca presidente della Ternana Women, per le dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del presidente dell’Arezzo Giorgio Manzo.