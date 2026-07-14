Giornale di Sicilia: “Abbonamenti Palermo, parte la campagna: obiettivo quota 17 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Il Palermo ha ufficialmente dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, fissando un obiettivo chiaro: raggiungere quota 17 mila tessere. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha confermato le tariffe dedicate ai vecchi abbonati, prevedendo invece lievi aumenti per chi sottoscriverà un nuovo abbonamento. A fare da filo conduttore è il claim “A chi appartieni”, espressione tipica del dialetto palermitano scelta per rafforzare il senso di appartenenza tra squadra e città.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sottoscrivere l’abbonamento continuerà a rappresentare la soluzione più conveniente per seguire le gare casalinghe del Palermo. Oltre a garantire un risparmio che può arrivare fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, gli abbonati avranno accesso a una serie di vantaggi esclusivi. Confermata anche la promozione Family, che consentirà agli Under 14 di acquistare o rinnovare un abbonamento in gradinata superiore laterale a tariffa agevolata.


Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, se tutti i 16.504 abbonati della passata stagione dovessero esercitare il diritto di prelazione, resterebbero appena 496 tessere disponibili per la vendita libera. Per i nuovi abbonati sono previsti piccoli aumenti rispetto allo scorso campionato: ad esempio, l’abbonamento in Curva costerà 255 euro, venti in più rispetto alla stagione precedente. Incrementi anche negli altri settori, con variazioni comprese tra 25 e 30 euro, mentre la Tribuna Centralissima passa da 1.375 a 1.500 euro.

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la campagna sarà articolata in tre fasi. La prima, dedicata alla prelazione con conferma del posto, partirà giovedì alle ore 12 e terminerà il 2 agosto. Successivamente si aprirà la fase con scelta libera del posto per gli abbonati della stagione 2025/26 che non avranno rinnovato nella prima finestra, mentre la vendita libera scatterà dal 7 agosto e proseguirà fino al 31 agosto, salvo esaurimento dei posti disponibili. Anche quest’anno, inoltre, ogni abbonamento contribuirà con 2 euro al progetto Palermo in the Community, destinato alla realizzazione e riqualificazione di campi di calcio nei quartieri più fragili della città.

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