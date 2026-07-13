Juve Stabia, colpo Douglas: sorpassata la Sampdoria per il terzino olandese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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La Juve Stabia è pronta a mettere a segno un importante rinforzo per la fascia sinistra. Il club campano ha infatti anticipato la concorrenza della Sampdoria e si appresta ad accogliere Terrence Douglas, terzino olandese classe 2001, attualmente svincolato dopo l’esperienza con il FC Eindhoven.

L’operazione, condotta dal direttore sportivo Stefano Stefanelli, sarebbe ormai definita e manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte delle Vespe.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, Douglas ha maturato esperienze con Roda, Istra, Den Bosch e FC Eindhoven. Nell’ultima stagione ha confermato le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva, realizzando tre reti e dimostrando grande duttilità, tanto da essere impiegato anche come esterno di centrocampo. Un profilo giovane ma già con un buon bagaglio internazionale, pronto a mettersi alla prova nel campionato di Serie B.


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