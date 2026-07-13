Arezzo, vicino l’arrivo di Mattia Sala a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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L’Arezzo è pronto a mettere a segno un nuovo innesto per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club amaranto è vicinissimo a chiudere l’operazione che porterà in Toscana Mattia Sala, centrocampista classe 2005 attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Pisa.

Sala è reduce da una stagione in prestito alla Torres, con cui ha collezionato 36 presenze e realizzato due reti nel campionato di Serie C. L’accordo sarebbe ormai ai dettagli e, salvo sorprese, il centrocampista diventerà presto un nuovo giocatore dell’Arezzo, che continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.


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