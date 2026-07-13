Cesena, nel mirino l’ex rosa Veroli dal Cagliari

Dopo l’addio al Palermo, sancito dalla conclusione del prestito dal Cagliari, Davide Veroli è vicino a una nuova esperienza in Serie B. Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il Cesena avrebbe individuato nel difensore classe 2003 uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.

Nell’ultima stagione in rosanero, Veroli ha collezionato 12 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Il centrale, ancora di proprietà del Cagliari, potrebbe così ripartire con un nuovo prestito nel campionato cadetto. La trattativa è in fase di sviluppo e sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.





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