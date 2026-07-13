La Nazione: “Arezzo, Bucchi riparte dal 4-3-3 e non molla Brunori”

L’Arezzo sembra aver già individuato la strada da seguire per affrontare il ritorno in Serie B. Come racconta La Nazione, i primi allenamenti, le indicazioni emerse dalla sgambata contro una rappresentativa locale e le parole di Cristian Bucchi confermano la volontà di ripartire dal collaudato 4-3-3 che ha accompagnato gli amaranto nella stagione della promozione.

Secondo La Nazione, il tecnico ha schierato la squadra con il 4-3-3 sia durante le esercitazioni tattiche sia nella prima uscita stagionale. Una struttura ormai consolidata, con linea difensiva a quattro, regista davanti alla difesa, due mezzali di inserimento e un tridente offensivo formato da una punta centrale e due esterni chiamati ad attaccare la profondità.





I punti fermi del nuovo progetto restano Chiosa al centro della difesa, Ionita in mezzo al campo e Tavernelli nel tridente offensivo, ai quali si aggiungerà Pattarello, ancora alle prese con un lavoro differenziato insieme a Ravasio, Chierico e Coppolaro. Tra i protagonisti della nuova stagione sono pronti anche Nunziante tra i pali, Renzi e Righetti sulle corsie laterali, mentre Illanes e Alberto Cerri sono destinati a ricoprire un ruolo centrale nei rispettivi reparti.

Come evidenzia ancora La Nazione, Illanes sta lavorando per adattarsi nuovamente a una difesa a quattro dopo le esperienze nel reparto a tre. Il primo test ha dato segnali incoraggianti, impreziositi anche da una rete nella ripresa della sgambata. Cerri, invece, è arrivato da pochi giorni, ma possiede le caratteristiche ideali per interpretare il ruolo di centravanti nel sistema di Bucchi grazie alla capacità di fare reparto, dialogare con i compagni e aprire spazi per gli esterni offensivi.

Resta ancora da definire la cabina di regia. La Nazione sottolinea come il primo obiettivo del direttore sportivo Cutolo sia riportare ad Arezzo Gennaro Iaccarino dal Napoli. La trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2003 è ben avviata, anche se manca ancora l’intesa definitiva. In caso di partenza di Guccione servirà comunque un ulteriore rinforzo in quella zona del campo, mentre continua la valutazione sulle condizioni fisiche di Viviani.

Il mercato amaranto resta aperto anche per altri ruoli. Servono infatti un terzino sinistro, un difensore centrale mancino in caso di addio di Gigli, un altro centrocampista — resta viva la pista che porta al giovane Kevin Leone del Sassuolo — e un rinforzo offensivo.

Come racconta La Nazione, il grande sogno continua a chiamarsi Matteo Brunori. L’attaccante è in uscita dal Palermo, ma l’elevato ingaggio rappresenta al momento il principale ostacolo alla riuscita dell’operazione. Più difficile anche arrivare al giovane Okoro del Venezia, seguito da numerosi club di Serie B e osservato con attenzione anche da Giovanni Stroppa durante il ritiro estivo.