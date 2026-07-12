Sampdoria, Ravanelli nel mirino per blindare la difesa

La Sampdoria continua a lavorare sul mercato per consegnare a mister e società una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità del direttore sportivo Americo Branco c’è il rafforzamento del reparto arretrato, considerato uno degli aspetti chiave per puntare al ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il nome in cima alla lista è quello di Luca Ravanelli, difensore centrale di proprietà del Monza. Il classe 1997 è reduce dalla promozione conquistata con il club brianzolo, la quarta della sua carriera, un dato che gli è valso la fama di vero e proprio specialista della Serie B.

La possibilità di un ritorno immediato in cadetteria resta concreta, con la Sampdoria che valuta il profilo di Ravanelli per aggiungere esperienza, affidabilità e mentalità vincente alla propria difesa.



