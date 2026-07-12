Giornale di Sicilia: “Si prova a sbloccare Rao, Moreo può tornare di moda”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato mentre il ritiro di Santa Cristina entra nel vivo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è concentrato sulla preparazione atletica e sull’assimilazione dei nuovi principi tattici, mentre il direttore sportivo Carlo Osti prosegue il lavoro per completare la rosa con gli ultimi innesti, senza perdere di vista le possibili uscite che potrebbero liberare spazio in organico.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità resta l’ingaggio di un esterno offensivo mancino, ritenuto fondamentale per il 4-2-3-1 del nuovo tecnico. Tra i profili monitorati continua a esserci Bragantini del Mantova, anche se il club lombardo, almeno ufficialmente, non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi elementi più importanti. Una posizione che potrebbe rappresentare anche una strategia di mercato, considerando l’interesse manifestato anche dal Verona.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, appare invece più percorribile la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia. L’esterno viene considerato un profilo con caratteristiche tecniche simili a quelle di Bragantini e i contatti tra le società proseguono con fiducia, tanto che l’operazione potrebbe svilupparsi più rapidamente rispetto a quella che riguarda il giocatore del Mantova.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome più vicino al Palermo resta però quello di Emanuele Rao. I dialoghi con il Napoli proseguono da tempo e l’intesa tra le parti viene descritta come ormai vicina. Prima della definizione dell’operazione sarà necessario attendere gli ultimi passaggi, ma la sensazione è che la trattativa sia ben avviata e destinata a concludersi positivamente. Resta inoltre nei radar Issiaka Kamate dell’Inter, mentre non viene escluso un nuovo tentativo per Stefano Moreo, attaccante che continua a essere particolarmente apprezzato da Filippo Inzaghi.