Ritiro Palermo: rosanero in campo per il primo allenamento
È iniziata la nuova stagione del Palermo. Il club rosanero ha condiviso sui propri canali social le immagini del primo giorno di ritiro in Val Gardena, con la squadra pronta a mettersi al lavoro agli ordini di mister Filippo Inzaghi.
Un primo appuntamento dedicato alla ripresa dell’attività e ai primi test sul campo, con il gruppo che ha iniziato il percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni.
Visualizza questo post su Instagram