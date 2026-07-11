Ritiro Palermo: rosanero in campo per il primo allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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È iniziata la nuova stagione del Palermo. Il club rosanero ha condiviso sui propri canali social le immagini del primo giorno di ritiro in Val Gardena, con la squadra pronta a mettersi al lavoro agli ordini di mister Filippo Inzaghi.

Un primo appuntamento dedicato alla ripresa dell’attività e ai primi test sul campo, con il gruppo che ha iniziato il percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni.


 

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