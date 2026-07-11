Repubblica: “Rosanero in ritiro. Da oggi si fa sul serio”

È ufficialmente iniziata l’avventura del nuovo Palermo di Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i rosanero hanno raggiunto il centro sportivo “Mulin da Coi” di Santa Cristina Val Gardena, che fino al 30 luglio ospiterà il ritiro estivo della squadra. Una struttura allestita nei minimi dettagli, tra spazi personalizzati e sponsor, dove il tecnico inizierà a plasmare il gruppo in vista della stagione 2026/27.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il programma prevede oggi e domani doppie sedute di allenamento, con test funzionali in palestra al mattino e lavoro tattico nel pomeriggio. Il ritiro servirà non soltanto a preparare la squadra sul piano atletico, ma anche a definire le scelte tecniche e di mercato che accompagneranno il Palermo nelle prossime settimane.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, sono già emersi segnali chiari sulle gerarchie del nuovo corso. Tra gli assenti figurano Blin e Corona, entrambi fuori dal progetto tecnico. Per il giovane attaccante si cerca una sistemazione in prestito, mentre il centrocampista francese non ha ancora ricevuto offerte. Restano fuori dal ritiro anche i rientranti dai prestiti Brunori, Diakité, Nikolaou, Buttaro e Appuah, destinati a trovare una nuova sistemazione. Sotto osservazione, invece, Gyasi, Le Douaron e Vasic, con quest’ultimo che ha rifiutato il trasferimento al Vicenza. Presente a Santa Cristina Gomes, nonostante resti uno dei principali candidati alla cessione insieme al portiere Desplanches.

Sul fronte del mercato, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea il rallentamento della trattativa per Mattia Compagnon del Venezia, complicata dall’inserimento di Cremonese e Verona. Crescono invece sensibilmente le possibilità di arrivare a Emanuele Rao. Il Palermo avrebbe superato la concorrenza di Arezzo e Benevento, avviando un dialogo positivo con il Napoli, orientato a cedere il giovane esterno in prestito. Resta inoltre aperta la pista che porta a Rui Modesto dell’Udinese, nonostante l’interesse manifestato dal Levski Sofia.

Parallelamente, il club ha presentato una nuova strategia di branding, costruita attorno alla storia e all’identità della città di Palermo, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza tra squadra e tifoseria. Intanto la Lega Serie B ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/27: il campionato prenderà il via il 22 agosto, con un anticipo previsto il 21, e si concluderà il 16 maggio. Confermati anche il Boxing Day del 27 dicembre, la sosta fino all’8 gennaio e quattro turni infrasettimanali.