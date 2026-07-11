Tuttosport: “Serie B, il Pisa accelera per Correia. Il Palermo stringe per Rao”

Il mercato di Serie B continua a regalare trattative e colpi di scena, con diversi club pronti a investire per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione. Come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Pisa è deciso a fare sul serio per Omar Correia della Juve Stabia, mettendo sul tavolo un’offerta superiore ai tre milioni di euro pur di assicurarsi il centrocampista. Cristiano Tognoli di Tuttosport sottolinea come il club nerazzurro stia accelerando anche per chiudere altre operazioni, tra cui le visite mediche di Tommaso Marras.

Il colpo più sorprendente di queste prime settimane di mercato porta invece la firma dell’Arezzo. Secondo Cristiano Tognoli su Tuttosport, Alberto Cerri ha risolto il proprio contratto con il Cesena pagando una penale da 50 mila euro e ha sottoscritto un accordo triennale con il club toscano. L’attaccante ha spiegato di aver scelto il progetto amaranto dopo aver percepito con forza la volontà della società di puntare su di lui.





Si muove anche la Sampdoria, che valuta Simone Scuffet per la porta dopo l’ultima esperienza al Pisa, mentre resta viva la possibilità del ritorno di Nicholas Pierini. L’attaccante, non riscattato dal Sassuolo per i costi dell’operazione, potrebbe rientrare in blucerchiato grazie a una nuova trattativa economica tra le parti.

Importante rinforzo anche per il Benevento, che ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Beruatto dal Pisa dopo le esperienze con Sampdoria e Spezia. L’esterno ha ricordato un curioso episodio della propria infanzia legato al padre, ex allenatore dell’Arezzo, mentre il club campano continua a seguire Lorenzo Sernicola della Cremonese e tiene come alternativa il giovane Matteo Cocchi dell’Inter. Cristiano Tognoli su Tuttosport evidenzia inoltre le numerose ufficialità di giornata: Daniel Sinani approda alla Sampdoria, mentre Carrarese, Sudtirol e Avellino completano diverse operazioni in entrata. Gli irpini restano inoltre alla ricerca di una punta e, dopo Giuseppe Di Serio, seguono anche Massimo Zilli del Cosenza.

Spazio anche alle nuove panchine. Antonio Calabro ha iniziato la propria avventura al Padova parlando di un destino che lo riporta nella città veneta, con il direttore sportivo Mirabelli che ha rilanciato l’obiettivo della promozione in Serie A attraverso una crescita graduale. A Cesena, invece, Alessandro Diamanti ha fissato la linea guida della sua prima esperienza da allenatore in Italia: intensità, spirito di sacrificio e una squadra capace di entusiasmare il pubblico.

Sul fronte mercato, Padova e Sudtirol si contendono Michael Venturi del Venezia, mentre gli altoatesini provano ad arrivare anche a Francesco Ruocco del Mantova. L’Empoli, in attesa di sviluppi societari, cerca un centrocampista e valuta il ritorno di Filippo Bandinelli dopo il mancato affondo per Gaston Brugman.

Infine, occhi puntati anche sul Palermo. Come riporta Cristiano Tognoli su Tuttosport, il club rosanero è sempre più vicino a Emanuele Rao, trequartista di proprietà del Napoli reduce dall’ultima stagione in prestito al Bari. Una trattativa che potrebbe presto entrare nella fase decisiva e regalare a Filippo Inzaghi un nuovo rinforzo offensivo.