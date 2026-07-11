Gazzetta dello Sport: “Il Napoli pensa alle cessioni. Palermo insiste per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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Il ds del Napoli Giovanni Manna/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Il mercato del Napoli continua a ruotare attorno alle operazioni in uscita. Prima di accelerare sugli acquisti, il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a snellire una rosa ancora troppo ampia, proprio come accaduto la scorsa estate. La Gazzetta dello Sport racconta come il fine settimana sia dedicato soprattutto ai contatti e alle trattative per definire alcune partenze.

Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei dossier principali riguarda Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è finito nel mirino dell’Hull City, che vorrebbe acquisirlo con la formula del prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Una soluzione che, al momento, non convince pienamente il Napoli e che richiederà ulteriori confronti tra le parti.


Come evidenzia ancora La Gazzetta dello Sport, anche il Frosinone si è mosso per raccogliere informazioni su Luis Hasa e Alessio Zerbin. I dialoghi sono avviati, ma non sono attesi sviluppi concreti nell’immediato. Dalla Germania, invece, è arrivato un sondaggio dello Schalke 04 per Jesper Lindstrom, investimento da circa 25 milioni di euro nell’estate del 2023. Il club azzurro punta a valorizzare l’operazione e, per questo motivo, la trattativa non si preannuncia rapida.

Tra i nomi monitorati c’è anche Emanuele Rao. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il giovane esterno resterà sotto osservazione durante il ritiro, dove Massimiliano Allegri potrà valutarlo da vicino. Nel frattempo il Palermo continua a spingere per portarlo in Serie B, offrendo al talento azzurro la possibilità di giocare con continuità in una squadra costruita per puntare alla promozione. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma il futuro del classe 2006 resta uno dei temi più caldi del mercato partenopeo.

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