Di Marzio: “L’Arezzo pensa a Brunori. L’ingaggio dell’attaccante resta l’ostacolo principale”
Il futuro di Matteo Brunori potrebbe essere nuovamente lontano da Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Arezzo avrebbe messo nel mirino l’attaccante rosanero in vista della prossima stagione.
Il principale ostacolo all’operazione sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dal centravanti, un aspetto che rende la trattativa tutt’altro che semplice per il club toscano.
Per Brunori si tratterebbe di un ritorno ad Arezzo, dove ha già militato nella stagione 2018/19, lasciando un buon ricordo prima del prosieguo della sua carriera.
Nelle prossime settimane si capirà se l’interesse dell’Arezzo potrà trasformarsi in una vera trattativa oppure se i costi dell’operazione finiranno per frenare l’affondo del club amaranto.