Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo con Rao anche Kamate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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Ieri il raduno dei rosanero

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Colpo d’Ala”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing Palermo. Accelerata per Rao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia dopo la lite”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sos alberi malati, condannati dall’incuria”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner, sei di nuovo tutti noi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il Festino dei grandi numeri vale tre milioni di euro”

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Prima pagina Tuttosport: “«Toro, offerte no ma interesse sì»”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Asp, accoltellato un medico”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è anche Rao per il Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rifateci sognare”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

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Corriere dello Sport: “Ederson non super le visite con lo United. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

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Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Sinani alla Samp, Cerri all’Arezzo. Beruatto al Benevento”

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Corriere dello Sport: “Semplici: «Il Palermo è la squadra da battere»”

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Catanzaro Palermo 3-0 Playoff Serie B (1) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. Inzaghi: «Non vedo l’ora di ripartire»”

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Corriere dello Sport: “Palermo, stretta Rao. E c’è Kamate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026