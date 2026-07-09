Prima pagina Tuttosport: “Sinner, sei di nuovo tutti noi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Juve, per ora offrono Matic

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Colpo d’Ala”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pressing Palermo. Accelerata per Rao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia dopo la lite”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sos alberi malati, condannati dall’incuria”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il Festino dei grandi numeri vale tre milioni di euro”

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Prima pagina Tuttosport: “«Toro, offerte no ma interesse sì»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è anche Rao per il Palermo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rifateci sognare”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Uditore si ribella, cartoline contro i boss”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner aspetta Cobolli e… Nole”

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Tuttosport: “Palermo, il laboratorio di Inzaghi è aperto. Il mercato completerà il nuovo 4-2-3-1”

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Gazzetta dello Sport: “Serie B, Gerli verso la Cremonese. Samp vicina a Sinani”

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Gazzetta dello Sport: “Empoli, il fondo americano è vicino: trattativa in fase avanzata”

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Repubblica: “Palermo, al via il ritiro. Inzaghi inizia la corsa verso la Serie A”

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Repubblica: “Mercato, trattativa avanzata per Rao. Nel mirino resta anche Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026