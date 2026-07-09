Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
brescia

Il Mantova è pronto a mettere a segno un nuovo acquisto per il centrocampo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club virgiliano ha trovato l’accordo con l’Union Brescia per Filippo Vesentini, battendo la concorrenza di Catanzaro e Virtus Entella.

Il centrocampista classe 2002 arriverà a titolo definitivo e l’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Alto 192 centimetri e capace di ricoprire più ruoli in mediana, Vesentini è considerato uno dei prospetti più interessanti emersi dalla Serie C.

Dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Virtus, il giocatore era approdato all’Union Brescia nell’estate del 2025. La sua stagione è stata inizialmente condizionata da un serio infortunio alla spalla destra, che ha richiesto un intervento chirurgico, prima del trasferimento in prestito al Renate nella seconda parte dell’annata. Ora per lui è pronto il salto in Serie B con la maglia del Mantova.


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