Schira: “Palermo in corsa per Rao, incontro positivo con il Napoli a Milano”

Il Palermo prova ad affondare il colpo per Emanuele Rao. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, nelle ultime ore, a Milano, si è tenuto un incontro positivo tra la dirigenza rosanero e il Napoli per il giovane esterno offensivo, finito nel mirino del club siciliano.

Il Palermo si è inserito nella corsa per assicurarsi il classe 2006, aprendo i primi dialoghi con il club partenopeo. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma i contatti tra le parti sono considerati positivi e potrebbero portare a nuovi sviluppi nei prossimi giorni.



